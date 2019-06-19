ГД приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьямОбщественное телевидение России 07:26

с чего всё началось

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о компенсации ипотечного кредита семьям с тремя и более детьми. Документ даёт право на получение 450 тысяч рублей из бюджета, передает ОТР. Однако не все многодетные родители могут претендовать на компенсацию.

Политика Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Политика МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.

Общество Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.

Общество Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Космос Роскосмос выпустил трамвай «Челябинский метеор» Роскосмос выпустил трамвай собственного производства, который получил название «Челябинский метеор».

Футбол Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

Транспорт В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.

Происшествия По факту смерти депутата Рады Дмитрия Тымчука завели уголовное дело Глава Нацполиции Украины Сергей Князев в свою очередь заявил, что в момент смерти парламентарий находился в квартире не один.

Происшествия Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева стала блондинкой К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.

Политика Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.

Политика Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».

Происшествия В австрийском городе Грац попытались поджечь четыре здания Полиция уже задержала одного подозреваемого в совершении попытки поджогов В австрийском городе Грац попытались поджечь здания городской ратуши, городского суда, областного управления и вокзала.

Политика Политолог Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам» Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам».

Политика Украинский Днепр является канализацией – директор «Воды Крыма» Река Днепр является мощнейшей канализацией на Украине, а потому возникают вопросы к качеству воды.

Политика Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Политика США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество» США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.

Политика В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви» Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.

Общество РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.