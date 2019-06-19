Экономика

ГД приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьямОбщественное телевидение России 07:26

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о компенсации ипотечного кредита семьям с тремя и более детьми. Документ даёт право на получение 450 тысяч рублей из бюджета, передает ОТР. Однако не все многодетные родители могут претендовать на компенсацию.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке
 документа на сайте нижней палаты парламента.
Коммерсантъ08:38

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