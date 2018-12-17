Политика

ГА ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма
RT на русском
15:33

Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма.
RT на русском15:33

Подробнее о событии

ГА ООН приняла проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма

РБК17:16

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ против героизации нацизма

Комсомольская правда17:03

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против нацизма, предложенную Россией

Вести.Ru15:52

ГА ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма

RT на русском15:33

США и Украина вновь не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма

РИА Новости15:24

ГА ООН приняла российскую резолюцию против нацизма

Газета.Ru15:12

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против нацизма

ТАСС15:04
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Политика

Порошенко рассказал о резолюции в ООН и военном положении

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве рассказал о внесении на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции по милитаризации Черного и Азовского морей.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй

Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру Терезе Мэй.
Обновлено в 13:58
Политика

Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Волкер анонсировал новые поставки американского оружия Украине

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США в ближайшее время объявят о начале новых поставок оружия Киеву.
Обновлено в 09:39
Политика

В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД

В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:31
Политика

Орешкин сообщил о планах Дерипаски и Вексельберга поехать в Давос

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие для попавших под санкции российских бизнесменов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено в 16:17
Политика

Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах

Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах.
Обновлено в 15:57
Политика

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) на внеочередном заседании снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в так называемом объединительном соборе 15 декабря.
Обновлено в 07:09
Политика

В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным путь создания тепличных условий для отечественных цирков.
Обновлено в 05:35
Политика

Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко

Обновлено в 15:36
Политика

Путин примет участие в итоговом заседании кабмина

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в итоговом заседании российского правительства, которое состоится в конце года.
Обновлено в 08:40
Политика

Саратовский чиновник лишился работы из-за «новогодних поборов»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы.
Обновлено в 16:57
Политика

Сенат США изучает «российское вмешательство» по интернет-мемам

В сенате подчеркнули, что эти отчеты подготовлены сторонними организациями и пообещали опубликовать собственную работу с оценкой российского влияния на выборы, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 16:04
Политика

Встреча России, Ирана и Турции по Сирии пройдёт в Женеве 18 декабря

Встреча глав МИД стран астанинского процесса запланирована на 18 декабря в Женеве.
Обновлено в 07:41
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