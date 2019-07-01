Экономика
ГАЗ просит помощи на 30 млрд и выплачивает дивидендыREGNUM 00:07
ПАО «ГАЗ», чей гендиректор два месяца назад обратился в правительство РФ с просьбой о госпомощи на сумму почти 30 млрд рублей, на общем собрании акционеров приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта три рубля 92 копейки за каждую акцию.
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