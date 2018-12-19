Минпромторг РФ, Правительство Нижегородской области и Группа ГАЗ подписали специальный инвестиционный контракт, подразумевающий выпуск не только сверхэкономичных дизельных силовых агрегатов, но и совершенно новых моделей.

с чего всё началось

Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.

Авто Авто Peugeot и Citroen отзывают в России почти 3 тыс. машин

Авто Авто За 2018 год в Германии продано 70 «Буханок» по 20 тысяч евро Как рассказал импортер Made in Russia Gmbh, продажи легенданой «Буханки» превысили показатели прошлого года в два раза.

Авто Авто Объявлены сроки выпуска обновленного Volkswagen Passat

Авто Авто Jaguar Land Rover разработал автоматически открывающиеся двери

Авто Авто Появились фотографии обновлённой Skoda Superb без камуфляжа

Авто Авто Внедорожник Force Gurkha получил новую версию Gurkha Xtreme Новая модификация индийского внедорожника получила название Xtreme и она создавалась для самых требовательных клиентов, которые хотят видеть настоящий внедорожник для серьезного бездорожья.

Авто Авто Летающий мотоцикл Lazareth LMV готовится к премьере Колеса, каждое из которых подвешено на отдельном маятнике, могут переводиться из вертикального положения в горизонтальное, при этом турбины активируются — и мотоцикл якобы взлетает.

Авто Авто Бестселлером Renault в России признали кроссовер Duster Оказалось, что бессменным лидером списка остается бюджетный кроссовер Duster. Аналитики назвали иномарку настоящим «бестселлером».

Авто Авто Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan сравнили в гонке На канале Carfection появилось видео с дрэг-заездом Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

Авто Авто Дешевый электрический кросс Audi представят в 2021 году В наступающем 2019 году немецкий бренд Audi готовится представить новый концепт электрического семейства e-tron, который будет представлять собой компактный кроссовер на электрическом ходу.

Авто Авто Завод «Тонар» представил многозвенный автопоезд Внедорожная многозвенная машина Тонар-7502 предназначена для перевозки рудных пород на открытых разработках по технологическим дорогам в суровых климатических условиях.

Авто Авто Китайский клон Ford Territory оценили в 1,1 млн рублей

Авто Авто Volvo в 2019 году привезет в Россию две новинки Шведская компания Volvo в 2019 году пополнит российский автомобильный рынок двумя новинками модели Volvo V60 и S60.

Авто Авто Названы регионы с самым низким налогом на дорогие автомобили В других регионах России отмечается обратная тенденция — максимальные ставки налога на бюджетные автомобили и одни из самых невысоких в стране ставок для дорогих машин.