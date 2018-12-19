Авто

ГАЗ прокомментировал «возвращение „Волги“ на конвейер»
Российская газета
17:03

Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.
Российская газета17:03
с чего всё началось

Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Минпромторг РФ, Правительство Нижегородской области и Группа ГАЗ подписали специальный инвестиционный контракт, подразумевающий выпуск не только сверхэкономичных дизельных силовых агрегатов, но и совершенно новых моделей.
АвтоВзглядвчера в 07:41

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В «ГАЗ» прокомментировали запуск серийного производства «Волги»

Мойка7818:10

ГАЗ прокомментировал «возвращение „Волги“ на конвейер»

Российская газета17:03

Возврат «Волги» не подтвердился: в Группе ГАЗ разрабатывают новые LCV

CarsWeek.ru10:18

Группа ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Tvoe-avto.com11:15

Группа ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Автоновости дня06:00

ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Car.ru01:13

Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

АвтоВзглядвчера в 07:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России почти 3 тыс. машин

Обновлено в 08:25
Авто

За 2018 год в Германии продано 70 «Буханок» по 20 тысяч евро

Как рассказал импортер Made in Russia Gmbh, продажи легенданой «Буханки» превысили показатели прошлого года в два раза.
Обновлено в 17:36
Авто

Объявлены сроки выпуска обновленного Volkswagen Passat

Обновлено в 15:50
Авто

Jaguar Land Rover разработал автоматически открывающиеся двери

Обновлено в 09:34
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Появились фотографии обновлённой Skoda Superb без камуфляжа

Обновлено в 13:49
Авто

Внедорожник Force Gurkha получил новую версию Gurkha Xtreme

Новая модификация индийского внедорожника получила название Xtreme и она создавалась для самых требовательных клиентов, которые хотят видеть настоящий внедорожник для серьезного бездорожья.
Обновлено в 10:52
Авто

Летающий мотоцикл Lazareth LMV готовится к премьере

Колеса, каждое из которых подвешено на отдельном маятнике, могут переводиться из вертикального положения в горизонтальное, при этом турбины активируются — и мотоцикл якобы взлетает.
Обновлено в 06:54
Авто

Бестселлером Renault в России признали кроссовер Duster

Оказалось, что бессменным лидером списка остается бюджетный кроссовер Duster. Аналитики назвали иномарку настоящим «бестселлером».
Обновлено в 08:16
Авто

Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan сравнили в гонке

На канале Carfection появилось видео с дрэг-заездом Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.
Обновлено в 15:22
Авто

Дешевый электрический кросс Audi представят в 2021 году

В наступающем 2019 году немецкий бренд Audi готовится представить новый концепт электрического семейства e-tron, который будет представлять собой компактный кроссовер на электрическом ходу.
Обновлено в 11:15
Авто

Завод «Тонар» представил многозвенный автопоезд

Внедорожная многозвенная машина Тонар-7502 предназначена для перевозки рудных пород на открытых разработках по технологическим дорогам в суровых климатических условиях.
Обновлено в 06:51
Авто

Китайский клон Ford Territory оценили в 1,1 млн рублей

Обновлено в 13:40
Авто

Volvo в 2019 году привезет в Россию две новинки

Шведская компания Volvo в 2019 году пополнит российский автомобильный рынок двумя новинками модели Volvo V60 и S60.
Обновлено в 06:50
Авто

Названы регионы с самым низким налогом на дорогие автомобили

В других регионах России отмечается обратная тенденция — максимальные ставки налога на бюджетные автомобили и одни из самых невысоких в стране ставок для дорогих машин.
Обновлено вчера в 22:07
Авто

Audi привезет в Россию недорогие A6

Audi привезет в Россию недорогие A6. Автопроизводитель начнет поставлять на российский авторынок седан A6 нового поколения.
Обновлено в 07:00
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