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Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.
Российская газета17:03
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с чего всё началось
Минпромторг РФ, Правительство Нижегородской области и Группа ГАЗ подписали специальный инвестиционный контракт, подразумевающий выпуск не только сверхэкономичных дизельных силовых агрегатов, но и совершенно новых моделей.АвтоВзглядвчера в 07:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
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Peugeot и Citroen отзывают в России почти 3 тыс. машин
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Летающий мотоцикл Lazareth LMV готовится к премьере
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Бестселлером Renault в России признали кроссовер Duster
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Китайский клон Ford Territory оценили в 1,1 млн рублей
Обновлено в 13:40
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В других регионах России отмечается обратная тенденция — максимальные ставки налога на бюджетные автомобили и одни из самых невысоких в стране ставок для дорогих машин.
Обновлено вчера в 22:07
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Audi привезет в Россию недорогие A6
Audi привезет в Россию недорогие A6. Автопроизводитель начнет поставлять на российский авторынок седан A6 нового поколения.
Обновлено в 07:00