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Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.
Российская газетавчера в 17:03
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с чего всё началось
Договор, заключенный до 2028 года включительно, предполагает производство дизелей от Volkswagen, которые повезут на себе будущие автомобили «Группы ГАЗ», а также сборку и самих автомобилей. Причем не только грузовых, но и в сегменте легкого коммерческого транспорта.АвтоВзгляд17 декабря в 07:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
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В ноябре кроссовер Mazda CX-5 сохранил звание бестселлера в России
Обновлено в 01:02
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Peugeot и Citroen отзовут почти 3 тысячи автомобилей в России
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Британским автопроизводителем Land Rover в соцсети «Фейсбук» был размещен первый тизер модели Defender новой генерации.
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Опубликованы фотографии обновленной Skoda Superb без камуфляжа
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Mahindra готовится к премьере нового кроссовера Inferno
Известно, что Mahindra S201 получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 123 л.с. Также сообщается, что старт продаж нового кроссовера состоится уже с начала следующего года.
Обновлено в 02:23
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Volkswagen в январе запустит производство обновленного Passat
Компания Volkswagen начнет производство обновленного Volkswagen Passat в январе 2019 года.
Обновлено вчера в 15:50
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У внедорожника Force Gurkha появилась версия Xtreme
Gurkha Xtreme предлагается только в короткой трехдверной версии (с продольными двухместными лавочками в задней части салона), может преодолевать брод глубиной 550 мм и забираться на подъем крутизной 40 градусов.
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Возвращение спортивного спорткара TVR Griffith откладывается
Триумфального возвращения спортивного бренда из Великобритании ожидали на протяжении уже очень долгого периода времени – похоже подождать придется еще немного.
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Mercedes Sprinter 4х4 2019 готов к суровым зимам
Обновлено в 02:22
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Вице-президентом по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» назначен Сирилл Дрюан-Шарно
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Видео летающего мотоцикла представила французская компания
Французская компания Lazareth Auto-Moto представила видео летающего мотоцикла.
Обновлено в 00:40
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Nissan объявили о начале продаж преемника Nissan Teana
Японский бренд Nissan объявил о начале продаж новейшего седана Altima 2019 модельного года.
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«Своих денег не стоит»: О новом Hyundai Solaris за 780 000 рублей рассказал владелец
Владелец рассказал о новом Hyundai Solaris стоимостью 780 тысяч рублей.
Обновлено в 01:11