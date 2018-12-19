Авто

ГАЗ прокомментировал «возвращение „Волги“ на конвейер»
Российская газета
вчера в 17:03

Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.
Российская газетавчера в 17:03
с чего всё началось

Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Договор, заключенный до 2028 года включительно, предполагает производство дизелей от Volkswagen, которые повезут на себе будущие автомобили «Группы ГАЗ», а также сборку и самих автомобилей. Причем не только грузовых, но и в сегменте легкого коммерческого транспорта.
АвтоВзгляд17 декабря в 07:41

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ГАЗ прокомментировал сообщения о возрождении производства «Волги»

РИА Новости01:56

ГАЗ прокомментировал слухи о возвращении «Волги» на конвейер

Life.ruвчера в 23:41

ГАЗ прокомментировал «возвращение „Волги“ на конвейер»

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ГАЗ прокомментировал «возвращение „Волги“ на конвейер»

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CarsWeek.ruвчера в 10:18

ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Car.ruвчера в 01:13

Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

АвтоВзгляд17 декабря в 07:41
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В ноябре кроссовер Mazda CX-5 сохранил звание бестселлера в России

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Опубликован первый тизер внедорожника Land Rover Defender 2020

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Mahindra готовится к премьере нового кроссовера Inferno

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Обновлено в 02:23
Авто

Концерн Jaguar Land Rover разработает автоматические двери

Обновлено вчера в 08:57
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Volkswagen в январе запустит производство обновленного Passat

Компания Volkswagen начнет производство обновленного Volkswagen Passat в январе 2019 года.
Обновлено вчера в 15:50
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У внедорожника Force Gurkha появилась версия Xtreme

Gurkha Xtreme предлагается только в короткой трехдверной версии (с продольными двухместными лавочками в задней части салона), может преодолевать брод глубиной 550 мм и забираться на подъем крутизной 40 градусов.
Обновлено вчера в 06:54
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Возвращение спортивного спорткара TVR Griffith откладывается

Триумфального возвращения спортивного бренда из Великобритании ожидали на протяжении уже очень долгого периода времени – похоже подождать придется еще немного.
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Mercedes Sprinter 4х4 2019 готов к суровым зимам

Обновлено в 02:22
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Вице-президентом по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» назначен Сирилл Дрюан-Шарно

С 1 января 2019 года должность вице-президента по закупкам ПАО "АВТОВАЗ" займет Сирилл Дрюан-Шарно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Обновлено в 02:35
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Завод «Тонар» выпустил новый автопоезд ТОНАР-7502

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Nissan объявили о начале продаж преемника Nissan Teana

Японский бренд Nissan объявил о начале продаж новейшего седана Altima 2019 модельного года.
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«Своих денег не стоит»: О новом Hyundai Solaris за 780 000 рублей рассказал владелец

Владелец рассказал о новом Hyundai Solaris стоимостью 780 тысяч рублей.
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