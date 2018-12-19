Авто

ГАЗ прокомментировал «возвращение „Волги“ на конвейер»
Российская газета
вчера в 17:03

Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.
Российская газетавчера в 17:03
с чего всё началось

Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Минпромторг РФ, Правительство Нижегородской области и Группа ГАЗ подписали специальный инвестиционный контракт, подразумевающий выпуск не только сверхэкономичных дизельных силовых агрегатов, но и совершенно новых моделей.
АвтоВзгляд17 декабря в 07:41

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ГАЗ прокомментировал слухи о возвращении «Волги» на конвейер

Life.ruвчера в 23:41

ГАЗ: «Волга» не вернется на конвейер

РЕН ТВвчера в 21:32

ГАЗ прокомментировал «возвращение „Волги“ на конвейер»

Российская газетавчера в 17:03

Возврат «Волги» не подтвердился: в Группе ГАЗ разрабатывают новые LCV

CarsWeek.ruвчера в 10:18

Группа ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Автоновости днявчера в 06:00

ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Car.ruвчера в 01:13

Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

АвтоВзгляд17 декабря в 07:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Авто

В ноябре кроссовер Mazda CX-5 сохранил звание российского бестселлера

Обновлено в 00:34
Авто

В России отзывают почти три тысячи автомобилей Peugeot и Citroen

Обновлено вчера в 09:52
Авто

Volkswagen в январе запустит производство обновленного Passat

Компания Volkswagen начнет производство обновленного Volkswagen Passat в январе 2019 года.
Обновлено вчера в 15:50
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Renault Kwid получил новую модификацию

Компания Renault приступила к тестам предсерийной версии электрического хетчбэка Renault K-ZE на базе бюджетного кроссовера Kwid.
Обновлено в 00:41
Авто

Появились фотографии обновлённой Skoda Superb без камуфляжа

Главной же «революцией» рестайлингового Skoda Superb станет появление подзаряжаемой гибридной версии, с приходом которой он станет первой электрифицированной моделью чешского бренда.
Обновлено вчера в 14:09
Авто

Внедорожник Force Gurkha получил версию Xtreme

Новую версию индийского Force Gurkha предложат покупателям по цене 18 400 долларов.
Обновлено вчера в 14:34
Авто

Jaguar Land Rover разработал автоматически открывающиеся двери

Британская компания опубликовала первую информацию об испытаниях Range Rover Sport с инновационной системой открывания дверей.
Обновлено вчера в 13:27
Авто

Продажи российских УАЗ-452 выросли в Германии

Обновлено вчера в 23:55
Авто

Французская фирма опубликовала видео летающего мотоцикла

Французская компания Lazareth Auto-Moto в 2019 году представит летающий мотоцикл.
Обновлено вчера в 17:58
Авто

В Китае начались продажи преемника Nissan Teana

Размеры новинки составили 4901X1850X1447 мм, а величина колесной базы достигает 2 825 мм. В КНР новинка пришла на смену Nissan Teana.
Обновлено в 00:39
Авто

Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan сравнили в гонке

На канале Carfection появилось видео с дрэг-заездом Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.
Обновлено вчера в 15:22
Авто

Новый Audi A6 с дизелем может появиться в России

Российская гамма модификаций для нового Audi A6 пополнится дизельной версией, сообщает .
Обновлено вчера в 05:22
Авто

Китайский электроспорткар Qiantu начнут выпускать в США

Общими силами новый электроспорткар адаптируют по современным стандартам 21-го века и будут выпускать теперь в США.
Обновлено вчера в 22:50
Авто

Mitsubishi i-MiEV останется единственным электромобилем бренда

Несмотря на весьма удачный опыт по созданию электрического хэтчбека i-MiEV, японский автопроизводитель Mitsubishi не планирует выпускать электромобили и дальше.
Обновлено вчера в 14:02
Авто

«Китаец – это китаец»: Блогер «забраковал» кроссовер Geely X7 из-за ржавчины

Блогер решил показать своим зрителям места Geely X7, которые часто подвержены коррозии.
Обновлено вчера в 07:37
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