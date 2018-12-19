Минпромторг РФ, Правительство Нижегородской области и Группа ГАЗ подписали специальный инвестиционный контракт, подразумевающий выпуск не только сверхэкономичных дизельных силовых агрегатов, но и совершенно новых моделей.

с чего всё началось

Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.

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