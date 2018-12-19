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Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.
Российская газетавчера в 17:03
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с чего всё началось
Минпромторг РФ, Правительство Нижегородской области и Группа ГАЗ подписали специальный инвестиционный контракт, подразумевающий выпуск не только сверхэкономичных дизельных силовых агрегатов, но и совершенно новых моделей.АвтоВзгляд17 декабря в 07:41
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В ноябре кроссовер Mazda CX-5 сохранил звание российского бестселлера
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В России отзывают почти три тысячи автомобилей Peugeot и Citroen
Обновлено вчера в 09:52
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Volkswagen в январе запустит производство обновленного Passat
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Появились фотографии обновлённой Skoda Superb без камуфляжа
Главной же «революцией» рестайлингового Skoda Superb станет появление подзаряжаемой гибридной версии, с приходом которой он станет первой электрифицированной моделью чешского бренда.
Обновлено вчера в 14:09
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Внедорожник Force Gurkha получил версию Xtreme
Новую версию индийского Force Gurkha предложат покупателям по цене 18 400 долларов.
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Jaguar Land Rover разработал автоматически открывающиеся двери
Британская компания опубликовала первую информацию об испытаниях Range Rover Sport с инновационной системой открывания дверей.
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Продажи российских УАЗ-452 выросли в Германии
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Французская фирма опубликовала видео летающего мотоцикла
Французская компания Lazareth Auto-Moto в 2019 году представит летающий мотоцикл.
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Размеры новинки составили 4901X1850X1447 мм, а величина колесной базы достигает 2 825 мм. В КНР новинка пришла на смену Nissan Teana.
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Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan сравнили в гонке
На канале Carfection появилось видео с дрэг-заездом Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.
Обновлено вчера в 15:22
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Новый Audi A6 с дизелем может появиться в России
Российская гамма модификаций для нового Audi A6 пополнится дизельной версией, сообщает .
Обновлено вчера в 05:22
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Китайский электроспорткар Qiantu начнут выпускать в США
Общими силами новый электроспорткар адаптируют по современным стандартам 21-го века и будут выпускать теперь в США.
Обновлено вчера в 22:50
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Mitsubishi i-MiEV останется единственным электромобилем бренда
Несмотря на весьма удачный опыт по созданию электрического хэтчбека i-MiEV, японский автопроизводитель Mitsubishi не планирует выпускать электромобили и дальше.
Обновлено вчера в 14:02
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«Китаец – это китаец»: Блогер «забраковал» кроссовер Geely X7 из-за ржавчины
Блогер решил показать своим зрителям места Geely X7, которые часто подвержены коррозии.
Обновлено вчера в 07:37