Договор, заключенный до 2028 года включительно, предполагает производство дизелей от Volkswagen, которые повезут на себе будущие автомобили «Группы ГАЗ», а также сборку и самих автомобилей. Причем не только грузовых, но и в сегменте легкого коммерческого транспорта.

с чего всё началось

Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.

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