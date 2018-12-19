Авто

ГАЗ прокомментировал возвращение «Волги» на конвейер
Российская газета
17:03

Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.
Российская газета17:03
с чего всё началось

Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Договор, заключенный до 2028 года включительно, предполагает производство дизелей от Volkswagen, которые повезут на себе будущие автомобили «Группы ГАЗ», а также сборку и самих автомобилей. Причем не только грузовых, но и в сегменте легкого коммерческого транспорта.
АвтоВзглядвчера в 07:41

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ГАЗ прокомментировал возвращение «Волги» на конвейер

Российская газета17:03

Возврат «Волги» не подтвердился: в Группе ГАЗ разрабатывают новые LCV

CarsWeek.ru10:18

Группа ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Tvoe-avto.com11:15

ГАЗ вернёт в производство «Волгу»

За рулем Кубань07:11

Группа ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Автоновости дня06:00

ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Car.ru01:13

Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

АвтоВзглядвчера в 07:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
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Peugeot и Citroen отзывают в России почти 3 тыс. машин

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Стали известны самые популярные модели Renault среди россиян

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Дешевый электрический кросс Audi представят в 2021 году

В наступающем 2019 году немецкий бренд Audi готовится представить новый концепт электрического семейства e-tron, который будет представлять собой компактный кроссовер на электрическом ходу.
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Китайский клон Ford Territory оценили в 1,1 млн рублей

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Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану» с пятью дрифт-карами

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Обновлено в 10:31
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Весной 2019 года в России откроются продажи обновленного внедорожника Honda Pilot.
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