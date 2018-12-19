Авто
Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается.
Российская газета17:03
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с чего всё началось
Договор, заключенный до 2028 года включительно, предполагает производство дизелей от Volkswagen, которые повезут на себе будущие автомобили «Группы ГАЗ», а также сборку и самих автомобилей. Причем не только грузовых, но и в сегменте легкого коммерческого транспорта.АвтоВзглядвчера в 07:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России почти 3 тыс. машин
Обновлено в 08:25
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Объявлены сроки выпуска обновленного Volkswagen Passat
Компания Volkswagen начнет производство обновленного Volkswagen Passat в январе 2019 года.
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Обновлено в 09:34
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Новая модификация индийского внедорожника получила название Xtreme и она создавалась для самых требовательных клиентов, которые хотят видеть настоящий внедорожник для серьезного бездорожья.
Обновлено в 10:52
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В Интернет попал первый снимок обновленного Skoda Superb
Главной же «революцией» рестайлингового Skoda Superb станет появление подзаряжаемой гибридной версии, с приходом которой он станет первой серийной моделью чешской марки с электрической силовой установкой.
Обновлено в 14:09
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Летающий мотоцикл Lazareth LMV готовится к премьере
Французская компания Lazareth Auto-Moto анонсировала премьеру очередного монструозного проекта – летающего мотоцикла LMV 496 с реактивной тягой.
Обновлено в 10:40
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За 2018 год в Германии продали 70 «Буханок» по 20 тысяч евро
Согласно статистике за одиннадцать месяцев этого года в ФРГ было продано семьдесят единиц российских УАЗов "Буханка".
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Обновлено в 10:46
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В наступающем 2019 году немецкий бренд Audi готовится представить новый концепт электрического семейства e-tron, который будет представлять собой компактный кроссовер на электрическом ходу.
Обновлено в 11:15
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Китайский клон Ford Territory оценили в 1,1 млн рублей
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Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану» с пятью дрифт-карами
Видео заняло 19 минут и в нем можно увидеть Hoonicorn, раллийный Focus RS RX и гоночный Ford Escort RS.
Обновлено в 10:31
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Mitsubishi i-MiEV останется единственным электромобилем бренда
Несмотря на весьма удачный опыт по созданию электрического хэтчбека i-MiEV, японский автопроизводитель Mitsubishi не планирует выпускать электромобили и дальше.
Обновлено в 14:02
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Обновленный Honda Pilot появится в России
Весной 2019 года в России откроются продажи обновленного внедорожника Honda Pilot.
Обновлено вчера в 23:56
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Пикап GMC Sierra AT4 получил более мощный двигатель
Представленный весной нынешнего года пикап GMC Sierra 1500 нового поколения довольно быстро обзавёлся версией AT4 с улучшенной подготовкой к бездорожью.
Обновлено в 03:05