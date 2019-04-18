Экономика

ГАЗ попросил у государства 30 млрд рублей господдержкиЕвразия Daily вчера в 03:37

Гендиректор группы ГАЗ Вадим Сорокин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором просил выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
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