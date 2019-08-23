Концерн может ввести неполную рабочую неделю из-за проблем с импортом Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников.

с чего всё началось

Как сообщает издание «Коммерсант», такие меры могут быть приняты из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта. Так, группа ГАЗ может перейти на четырёхдневную рабочую неделю с уменьшением зарплаты сотрудникам с 21 октября этого года по 20 апреля следующего года.

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