Авто

ГАЗ начал производство сверхдлинной «ГАЗель NEXT»Автоновости дня вчера в 07:09

ГАЗ начал локальное серийное производство фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next 4.6» со сверхдлинной колесной базой. Объем кузова фургона вырос до рекордных 15,5 куб. метров, а вместимость микроавтобуса – до 22 мест. Официальные продажи новинки стартовали 13 марта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стартовали продажи огромной «ГАЗели»

Российская газетавчера в 07:23

ГАЗ начал производство сверхдлинной «ГАЗель NEXT»

Тарантас Ньюсвчера в 07:35

Гигантская ГАЗель — началось производство

За рулемвчера в 07:31

ГАЗ приступил к сборке сверхдлинных вариаций ГАЗель NEXT

CarsWeek.ruвчера в 08:31

ГАЗ начал производство сверхдлинной «ГАЗель NEXT»

Автоновости днявчера в 07:09

ГАЗ начал производство сверхдлинных версий «ГАЗель NEXT»

AutoNewsвчера в 06:54

Горьковский автозавод начал производство фургонов и микроавтобусов «ГАЗель NEXT 4.6»

BFM.ruвчера в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия

Депутат, избивший учительницу в Северной Осетии, сложил полномочия

Обновлено в 01:30
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова находится в коме

Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у РТС-банка

Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского РТС-банка (Самарская область). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 00:41
Политика

МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт

Строительство железной дороги Крымского моста подошло к «экватору»

Строители довели железнодорожные рельсы до середины Крымского моста на острове Тузла.
Обновлено в 01:00
Общество

Россияне назвали самые престижные отрасли для работы

Отмечается, что самой престижной сферой для работы респонденты назвали добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых (58%).
Обновлено в 00:31
Энергетика

В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Происшествия

На юге Москвы столкнулись четыре автомобиля

Обновлено в 00:35
Общество

Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва — Казань

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад вице-премьера Максим Акимова, в котором последний поддержал строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

Пентагон планирует провести испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал признал бесполезность «москитного флота»

На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
Обновлено вчера в 19:44
ЖКХ

Чайка поручил проверить сообщения о двойной плате за вывоз мусора

Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов России проверить информацию о незаконном взимании с граждан платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 16:20
Культура

Гусман оправдался перед Ярмольником за несмешной КВН

Юлий Гусман оправдался за несмешной КВН и глупые шутки, не понравившиеся Леониду Ярмольнику.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие

Над территорией РФ пролетел американский военный самолет

Подчеркивается, что самолет провел наблюдательный полет над территорией РФ в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 03:22
Автоспорт

Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

У бывшего координатора «Открытой России» в Екатеринбурге прошли обыски

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета и полиции провели обыски у бывшего координатора местного отделения движения «Открытая Россия» Максима Верникова, сообщили Znak.com и 66.ru.
Обновлено в 01:14
Политика

Число россиян решили увеличить за счет мигрантов

По информации издания, в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.
Обновлено в 01:35
Политика

Депутат Рады назвал «высшее свинство» со стороны властей Украины

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинские власти заставляют население страны летать в Россию через Белоруссию, что является «высшим свинством».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

В Boeing рекомендовали приостановить полеты 737 MAX

В компании Boeing порекомендовали временно приостановить полеты самолета 737 MAX, чтобы "успокоить общественность о безопасности воздушного судна".
Обновлено вчера в 16:10
Политика

«Газпром» остановит транзит газа через Украину и Болгарию в Турцию

Во вторник, 12 марта, появилась информация о том, что с 1 января 2020 года «Газпром» прекратит транзит газа по Трансбалканскому коридору, по которому голубое топливо через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.
Обновлено 12 марта в 10:05
Футбол

Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Стали известны все участники матчей 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. Заключительные матчи 1/8 финала состоялись в среду.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Командир отделения пожарной части Амазара объявил голодовку

Командир отделения пожарной части посёлка Амазар Могочинского района Константин Князев объявил бессрочную голодовку с требованием выплатить денежные средства за переработку, сообщили 14 марта Заб.ру в пожарной части.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы из-за снегопада

Международный аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы из-за снегопада, который продолжался всю ночь.
Обновлено в 00:58
Политика

Британский парламент подтвердил позицию против Brexit без сделки

Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без итогового соглашения, такое заявление парламентарии приняли в среду на голосовании в палате общин.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Похитивших более 1 млн рублей хакеров поймали в Забайкалье

Полиция задержала в Забайкальском крае хакеров, которые похитили более 1 млн руб. со счетов граждан, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Обновлено в 00:18
Политика

В США заявили, что Китай способен вести шпионаж через подводные кабели

Пока США делает всё возможное, чтобы помешать Huawei Technologies в создании системы мобильной связи следующего поколения (5G), специалисты китайской компании достаточно успешно занимаются созданием сети подводных кабелей, и под их контролем находится весь объём интернет-трафика, пишет американская газета.
Обновлено в 00:05
Общество

Forbes назвал богатейших российских холостяков

Журнал Forbes представил рейтинг холостых российских миллиардеров, которые либо разведены, либо не были женаты.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

В Раде заявили о «космических» потерях украинской армии

На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено вчера в 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное