Политика

G7 призвала Россию отпустить задержанных украинских моряков
РИА Новости
16:16

В результате российские пограничники были вынуждены задержать нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе и сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали действия судов.
РИА Новости16:16
с чего всё началось
Главы МИД государств G7 приняли заявление
, в котором призвали Россию освободить украинских военных, арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы в Черном море.
Дождь09:14

Подробнее о событии

G7 призвала Россию отпустить задержанных украинских моряков

РИА Новости16:16

Министры иностранных дел стран G7 потребовали от властей РФ освободить украинских моряков и вернуть Киеву корабли

Эхо Москвы12:31

Страны G7 осудили действия России в Черном море

Телеканал 360°09:55

G7 призвала Россию отпустить задержанных моряков

Коммерсантъ09:26

Страны G7 приняли заявление по инциденту в Керченском проливе

RT на русском09:05

Главы МИД G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков

ТАСС09:02

Страны G7 призвали Россию отпустить украинских моряков

Дождь09:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:22, Ашберн
Политика

Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20

Обновлено в 16:53
Политика

Киев запретил иностранным журналистам въезд в Крым и Донбасс

Въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения, сообщила в пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО

Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку Группы двадцати для выработки подходов к реформе ВТО.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

НАТО под предлогом проведения учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к российским границам, приводит ФАН слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.
Обновлено в 16:33
Политика

РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске

Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, которые следуют над территорией России по направлению к Аляске, менять маршруты для посадки в других аэропортах США и Канады.
Обновлено в 16:51
Политика

Трамп обсудил с президентом Южной Кореи новую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином идею новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:40
Политика

Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму

Главы государств БРИКС на полях G20 призвали членов ВТО противостоять протекционизму, говорится в заявлении для СМИ.
Обновлено в 16:07
Политика

«Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО

"Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 15:36
Политика

СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 15:58
Политика

Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово»

Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей

Обновлено в 16:26
Политика

Туск заявил о намерении ЕС продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года.
Обновлено в 15:58
Политика

Минобороны России рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД

В Минобороны России рассчитывают, что США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 16:01
Политика

Глава СПЧ просит защитить права россиян на Украине

«Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета», — говорится в письме Михаила Федотова на сайте СПЧ России.
Обновлено в 15:26
ещё по теме
Главное