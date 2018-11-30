Политика
В результате российские пограничники были вынуждены задержать нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе и сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали действия судов.
РИА Новости16:16
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с чего всё началось
Главы МИД государств G7 приняли заявление, в котором призвали Россию освободить украинских военных, арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы в Черном море.Дождь09:14
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Политика
Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20
Обновлено в 16:53
Политика
Киев запретил иностранным журналистам въезд в Крым и Донбасс
Въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения, сообщила в пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.
Обновлено в 17:02
Политика
Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО
Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку Группы двадцати для выработки подходов к реформе ВТО.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России
НАТО под предлогом проведения учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к российским границам, приводит ФАН слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.
Обновлено в 16:33
Политика
РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске
Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, которые следуют над территорией России по направлению к Аляске, менять маршруты для посадки в других аэропортах США и Канады.
Обновлено в 16:51
Политика
Трамп обсудил с президентом Южной Кореи новую встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп обсудил со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином идею новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:40
Политика
Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму
Главы государств БРИКС на полях G20 призвали членов ВТО противостоять протекционизму, говорится в заявлении для СМИ.
Обновлено в 16:07
Политика
«Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО
"Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 15:36
Политика
СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 15:58
Политика
Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово»
Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей
Обновлено в 16:26
Политика
Туск заявил о намерении ЕС продлить санкции против России
Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года.
Обновлено в 15:58
Политика
Минобороны России рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД
В Минобороны России рассчитывают, что США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению
По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 16:01
Политика
Глава СПЧ просит защитить права россиян на Украине
«Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета», — говорится в письме Михаила Федотова на сайте СПЧ России.
Обновлено в 15:26