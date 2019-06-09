Экономика
G20 разработает новую систему налогообложения цифровых гигантовЭкономика сегодня 06:27
Министры приветствовали прогресс в решении налоговых проблем, «вытекающих из цифровизации». Окончательный документ по данной теме они намерены представить в 2020 году. В коммюнике речь идет о новых правилах налогообложения многонациональных цифровых гигантов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:43, Ашберн
Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено в 18:14
Автоспорт
Франц Тост: Даниил фантастически провёл гонку
Обновлено в 18:48
Экономика
Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год
Социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год из-за теневой занятости граждан.
Обновлено в 19:24
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Бурятии нашли второго члена экипажа самолёта Ан-2
Второго члена экипажа самолёта Ан-2, который совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии, нашли живым.
Обновлено в 10:53
Игры
«Ведьма из Блэр» получит новую игру
«Ведьма из Блэр» выйдет 30 августа на PC и Xbox One.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы
9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Панарину могут предложить контракт на 11 млн долларов в год
Панарин будет получать около 10,5-11 млн долларов в год, если согласится подписать контракт, сообщает журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер в твиттере.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики
Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено в 15:53
Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Происшествия
В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком
В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Общество
Отложенное лесоустройство
В первую очередь природоохранное ведомство собирается вернуть на федеральный уровень лесоустройство.
Обновлено в 18:57
Космос
Строительство космодрома Восточный контролируют спутники
Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено в 01:28
Здоровье
В России родственников начнут пускать в реанимацию
В России в действие вступает закон, который предоставит возможность родственникам навещать пациентов в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров
Обновлено в 12:05
Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Политика
Партия Зеленского накормила участников съезда шаурмой
Шаурма присутствовала на фуршете съезда партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:59
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено в 20:00
Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено в 18:57
Общество
Операторы просят помощи у регулятора
Операторы связи пожаловались на регуляторику, не позволяющую компаниям получать капитал, который они могли бы направить на инвестиции в цифровой рынок.
Обновлено в 19:30
Футбол
Роббен может стать игроком «Лацио»
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может стать игроком «Лацио».
Обновлено в 16:52
Общество
Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов
Обновлено в 09:13