Экономика

G20 разработает новую систему налогообложения цифровых гигантовЭкономика сегодня 06:27

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Министры приветствовали прогресс в решении налоговых проблем, «вытекающих из цифровизации». Окончательный документ по данной теме они намерены представить в 2020 году. В коммюнике речь идет о новых правилах налогообложения многонациональных цифровых гигантов.
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