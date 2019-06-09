G20 разработает новую систему налогообложения цифровых гигантовЭкономика сегодня 06:27

Министры приветствовали прогресс в решении налоговых проблем, «вытекающих из цифровизации». Окончательный документ по данной теме они намерены представить в 2020 году. В коммюнике речь идет о новых правилах налогообложения многонациональных цифровых гигантов.

Политика Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Происшествия Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.

Футбол Сын Зидана может покинуть «Реал» Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов. Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Происшествия «Россия-24» переделала сюжет о журналисте Голунове Телеканал "Россия 24" показал переделанный сюжет про задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков.

Происшествия Специалисты взяли пробы воды в реке Рось для анализа Специалисты отобрали пробы воды в реке Рось для анализа на содержание химических веществ, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Происшествия В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.

Происшествия Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Общество В России ужесточили наказание за воровство электричества В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».

Единоборства Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса Казахстанский боксер Геннадий Головкин взял верх над канадцем Стивом Роллсом, сообщает "Советский спорт".

Политика Президентские выборы завершились в Казахстане Внеочередные выборы президента Казахстана завершилось на территории страны, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Политика Санду поприветствовала решение Евросоюза по ситуации в Молдавии Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан заявили, что ЕС принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов работать с демократически законным кабинетом министров.

Авто Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.

Футбол Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".

Спорт Арина Аверина выиграла три золотые медали на этапе «Гран-при» в Чехии Россиянка Арина Аверина выиграла три золотых медали в индивидуальных упражнениях на этапе "Гран-при" по художественной гимнастике в Брно (Чехия).

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Общество С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.