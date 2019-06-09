Экономика
G20 разработает новую систему налогообложения цифровых гигантовЭкономика сегодня 06:27
Министры приветствовали прогресс в решении налоговых проблем, «вытекающих из цифровизации». Окончательный документ по данной теме они намерены представить в 2020 году. В коммюнике речь идет о новых правилах налогообложения многонациональных цифровых гигантов.
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