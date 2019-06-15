Единоборства
Фьюри оказался значительно тяжелее ШварцаЧемпионат вчера в 03:10
В преддверии встречи спортсмены прошли процедуру взвешивания. Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее оппонента — 119,3 кг против 106,6 кг, показанных Шварцем. Ранее Фьюри заявил, что планирует провести ещё несколько боёв, после чего повесит перчатки на гвоздь.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Футбол
Погба: сейчас подходящее время для нового вызова
Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё.
Обновлено в 06:44
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество
СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках
Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей
Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.
Обновлено в 06:42
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Наука
Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов
Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Футбол
Футболист Яя Туре перебрался в Китай
Обновлено в 01:38
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Единоборства
Команда Гловацки опротестует итоги боя с Бриедисом
Обновлено в 05:41
Политика
Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Технологии
Крупнейший в мире самолет продают за $400 млн
Миллиардер Брэнсон согласился его купить, но только за символический 1 доллар Самое крупное в мире воздушное судно Stratolaunch выставлено на продажу за 400 млн долларов, сообщает discover24.ru.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Монитор BenQ GL2780 получит режим «электронной бумаги»
Монитор BenQ GL2780 имеет разрешение 1920 на 1080 точек при матрице с технологией TN.
Обновлено в 05:54
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 21:34
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих
Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:12