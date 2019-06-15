Фьюри оказался значительно тяжелее ШварцаЧемпионат вчера в 03:10

В преддверии встречи спортсмены прошли процедуру взвешивания. Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее оппонента — 119,3 кг против 106,6 кг, показанных Шварцем. Ранее Фьюри заявил, что планирует провести ещё несколько боёв, после чего повесит перчатки на гвоздь.

Армия и оружие Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.

Футбол Погба: сейчас подходящее время для нового вызова Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё.

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Общество СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Происшествия На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Общество Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.

Армия и оружие В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".

Политика Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20 Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Шоу-бизнес Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.

Технологии Крупнейший в мире самолет продают за $400 млн Миллиардер Брэнсон согласился его купить, но только за символический 1 доллар Самое крупное в мире воздушное судно Stratolaunch выставлено на продажу за 400 млн долларов, сообщает discover24.ru.

Происшествия Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.

Гаджеты Монитор BenQ GL2780 получит режим «электронной бумаги» Монитор BenQ GL2780 имеет разрешение 1920 на 1080 точек при матрице с технологией TN.