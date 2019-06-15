Единоборства

Фьюри оказался значительно тяжелее ШварцаЧемпионат вчера в 03:10

В преддверии встречи спортсмены прошли процедуру взвешивания. Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее оппонента — 119,3 кг против 106,6 кг, показанных Шварцем. Ранее Фьюри заявил, что планирует провести ещё несколько боёв, после чего повесит перчатки на гвоздь.
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Фьюри - Шварц: прогноз на титульный бой по боксу

Prognozistвчера в 06:39

Федор продолжает карьеру, Макгрегору бросили вызов, гонорар Фьюри

Allboxing.ruвчера в 06:00

Фьюри оказался значительно тяжелее Шварца

Чемпионатвчера в 03:10
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Армия и оружие

Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО

Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Футбол

Погба: сейчас подходящее время для нового вызова

Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё.
Обновлено в 06:44
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество

СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Общество

Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.
Обновлено в 06:42
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Наука

Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов

Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Футбол

Футболист Яя Туре перебрался в Китай

Обновлено в 01:38
Автоспорт

Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео

Обновлено в 07:23
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Единоборства

Команда Гловацки опротестует итоги боя с Бриедисом

Обновлено в 05:41
Политика

Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Технологии

Крупнейший в мире самолет продают за $400 млн

Миллиардер Брэнсон согласился его купить, но только за символический 1 доллар Самое крупное в мире воздушное судно Stratolaunch выставлено на продажу за 400 млн долларов, сообщает discover24.ru.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Гаджеты

Монитор BenQ GL2780 получит режим «электронной бумаги»

Монитор BenQ GL2780 имеет разрешение 1920 на 1080 точек при матрице с технологией TN.
Обновлено в 05:54
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в Чемодановке

Обновлено в 04:57
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Обновлено вчера в 08:01
Политика

Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих

Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:12
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Тайсон Фьюри
Ирландский боксёр
Непобеждённый британо-ирландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Победитель юношеского чемпионата Европейского союза.
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