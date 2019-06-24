Финансы
Цены на золото обосновались выше отметки $1400 за унциюProfinance.ru 01:56
Ранее в ходе азиатских торгов цены на золото взлетели выше отметки $1400, протестировав достигнутый в пятницу максимум в области 1411 долларов за унцию. Это самая высокая цена с сентября 2013 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян
Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Общество
Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд
Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.
Обновлено в 07:48
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Политика
С 8 июля российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию
На даты после 8 июля все три авиаперевозчика уже прекратили продажи билетов в регионы Грузии.
Обновлено 22 июня в 02:02
Происшествия
В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек
Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 09:01
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Футбол
Грузинские футболисты надели футболки с антироссийскими лозунгами
Обновлено вчера в 09:05
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика
Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии
Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.
Обновлено в 10:11
Общество
Школьник из Тулы стал самым умным в России
Выпускник тульского лицея №2 имени Слободского Даниил Дрябин набрал 400 баллов по ЕГЭ, получив по 100 баллов по каждому из сдаваемых экзаменов.
Обновлено в 08:48
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Калуге полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода
Сотрудник ДПС на мотоцикле в Калуге насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, ведется проверка, сообщила РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:53
Здоровье
В Крыму врачам выдадут газовые баллончики и шокеры
В Крыму с июля планируют закупить газовые баллончики и шокеры для врачей скорой помощи Минздрав собирается выделить деньги на покупку средств индивидуальной защиты для врачей.
Обновлено в 08:54
Теннис
Первая ракетка мира Барти из-за травмы снялась с турнира в Истбурне
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти из-за травмы снялась с теннисного турнира в Истбурне (Великобритания), сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 09:03
ЖКХ
В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
Ранее Галкин опубликовал видео с реакцией детей на выступление Пугачевой в Кремле.
Обновлено в 07:22
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе
В Госдуму внесли законопроект о корректировке 210 статьи УК "Организация преступного сообщества", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:15
Политика
В Армении пообещали помочь с авиасообщением между Россией и Грузией
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 08:02
Хоккей
СКА поздравил Подколзина с днем рождения
Обновлено в 03:39
Авто
За утрату товарной стоимости авто заплатят страховщики
По данным издания, ранее владельцы автомобилей редко получали выплаты по ОСАГО за утрату товарной стоимости (УТС), несмотря на то, что перекраска машины после ДТП приводила к серьезным потерям в ее стоимости.
Обновлено в 05:49