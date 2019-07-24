Экономика
Фьючерсы на индексы США снижаются на фоне расследования против ведущих онлайн-платформПРАЙМ вчера в 08:57
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду снижаются на фоне запуска Министерством юстиции США антимонопольного расследования в отношении крупных технологических компаний, свидетельствуют данные торгов.
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Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 сравнили вживую с Galaxy Note9
Обновлено в 04:54
Политика
Путин поздравил следователей с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.
Обновлено в 05:29
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Кино
Канский видеофестиваль объявил конкурсную программу
Международный видеофестиваль в Канске (Красноярский край) объявил конкурсную программу.
Обновлено в 03:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Авто
В России может появиться еще один завод по выпуску иностранных авто — СМИ
Ещё один автомобильный завод по выпуску иностранных моделей планирует открыть калининградская компания «Автотор» в России, заявил генеральный директор «Автотор холдинга» Александр Сорокин.
Обновлено в 04:02
Футбол
Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 43-й на 46-ю строчку рейтинга.
Обновлено в 04:56
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 августа формирование списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме.
Обновлено в 05:01
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Игры
В релизной версии Gears 5 не будет королевской битвы, но её могут добавить позднее
Обновлено в 05:05
Финансы
Расписки Mail.ru Group в Лондоне дорожают более чем на 3%
Глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group на открытии торгов на Лондонской фондовой бирже дорожают более чем на 3% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:33
Здоровье
Екатеринбуржцев приглашают на бесплатный онкоосмотр в 11 больниц
Традиционная акция состоится на площадках 11 городских медицинских учреждений.
Обновлено в 02:02
Политика
Молдавия готовится закупать реверсный газ у Украины вместо российского
Премьер-министр Молдавии Майя Санду рассказала об экономических проблемах, которые ждут страну в случае, если Россия не продлит контракт на транзит газа по территории Украины до конца года.
Обновлено в 05:35
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Кино
Скончался легендарный Рутгер Хауэр
Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске
Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Теннис
Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В белорусского дипломата стреляли в Анкаре
В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено вчера в 15:13
Спорт
Мария Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике
В российском городе Чебоксары продолжается чемпионат России по легкой атлетике.
Обновлено вчера в 14:40