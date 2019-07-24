Экономика

Фьючерсы на индексы США снижаются на фоне расследования против ведущих онлайн-платформПРАЙМ вчера в 08:57

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Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду снижаются на фоне запуска Министерством юстиции США антимонопольного расследования в отношении крупных технологических компаний, свидетельствуют данные торгов.
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Акции интернет-компаний США дешевеют на фоне антимонопольного расследования

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