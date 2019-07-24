Экономика

Фьючерсы на индексы США снижаются на фоне расследования против ведущих онлайн-платформПРАЙМ 08:57

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Давление на американские фондовые биржи в среду оказывает запуск Минюстом США антимонопольного расследования в отношении ведущих онлайн-платформ, которым удалось занять доминирующую позицию на рынке.
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Фьючерсы на индексы США снижаются на фоне расследования против ведущих онлайн-платформ

ПРАЙМ08:57

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,25%

Financial One09:31
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