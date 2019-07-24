Экономика
Фьючерсы на индексы США снижаются на фоне расследования против ведущих онлайн-платформПРАЙМ 08:57
Давление на американские фондовые биржи в среду оказывает запуск Минюстом США антимонопольного расследования в отношении ведущих онлайн-платформ, которым удалось занять доминирующую позицию на рынке.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Политика
Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.
Обновлено в 13:11
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Грузовик с военными опрокинулся в Дагестане
Обновлено в 13:32
Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
Обновлено в 13:50
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири
Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.
Обновлено в 07:00
Футбол
Виктор Булатов: «Баду помог „Спартаку-2“. Он молод и будет прогрессировать»
Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов после победы над "Нижним Новгородом" в матче 4-го тура первенства Олимп-ФНЛ похвалил Артема Воропаева, который играл на непривычной для себя позиции опорного полузащитника.
Обновлено в 11:38
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Авто
Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback
Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
Обновлено в 04:40
Политика
Раймонд Паулс объяснил негативное отношение западных стран к России
Композитор и бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс в ходе интервью рассказал, почему западные СМИ зачастую представляют Россию в негативном свете.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
По информации пресс-секретаря регионального правительства Надежды Томченко, число жертв пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае увеличилось до трех, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Мутко назвал сроки восстановления затопленных поселений в Приангарье
Восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов в зоне подтопления в Иркутской области завершится до 1 августа, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Политика
Россиянам разрешили охотиться луками
Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами.
Обновлено в 09:39
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Футбол
Эмери: травма Асенсио может стать плохой новостью для «Арсенала»
Ранее сообщалось, что Асенсио получил разрыв крестообразной связки, в связи с чем пропустит длительный период.
Обновлено в 07:34
Политика
МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии
В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
Обновлено в 11:43
Единоборства
Боксер Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:59
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Интернет
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Кино
На Венецианском кинофестивале покажут фильм Шукшина «Калина красная»
На 76-м Венецианском кинофестивале зрители смогут увидеть отреставрированную версию фильма «Калина красная» советского режиссёра Василия Шукшина.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено в 12:11