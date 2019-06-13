Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ вчера в 09:04

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

Общество В Татарстане ночью прогнозируют заморозки В целом, завтра в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный.

Происшествия Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Происшествия Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Шоу-бизнес Мария Шукшина снялась с «беременным» животом Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.

Происшествия Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег "Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.

Происшествия Физику Кудрявцеву продлили арест из-за фальшивого письма о гринкарте Суд 17 мая отказался перевести под домашний арест обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева, поскольку на его электронную почту пришло письмо о якобы предварительно одобренном запросе гринкарты (вида на жительство в США).

Политика Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Приемный сын Сергея Зверева ушел в монастырь. С отцом-суперзвездой он почти не общается, отношения так и не вошли в былое русло.

Политика Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Происшествия Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Экономика ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.

Происшествия Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам избегать территориальных вод Ирана в связи с последними атаками на танкеры.

Спорт UCI дисквалифицировал победителя «Вуэльты»-2011 Кобо за допинг Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал победителя многодневной гонки "Вуэльта Испании" 2011 года испанца Хуана Хосе Кобо за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте UCI.

Общество Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".