Финансы
Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ вчера в 09:04
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 08:17
Общество
Власти могут обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе
В результате прирост производительности в пересчете на один час рабочего времени составил около 20%, а также снизился уровень стресса сотрудников.
Обновлено в 04:25
Технологии
Дуров считает, что атаки на Telegram совершались из Китая
Обновлено в 04:43
Общество
Штраф за хранение личных данных россиян за рубежом могут увеличить
За повторное нарушение планируется ввести штрафы для россиян от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц установить штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юрлиц в размере 6-18 миллионов рублей.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Динамо» предложило 2 млн евро «Спартаку» за Ташаева
Отмечается, что «Спартак» пока не принял предложение. Ташаев перешел из «Динамо» в «Спартак» летом 2018 года за 1,5 миллиона евро отступных.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Спорт
Абрамович пожертвовал миллионы на борьбу с антисемитизмом
Российский бизнесмен Роман Абрамович стал самым крупным жертвователем израильскому агентству «Сохнут», перечислив ему 5 млн долларов США.
Обновлено в 09:21
Финансы
Профицит бюджета России за пять месяцев 2019 года составил 2,7% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2019 года составил 2,7% ВВП, или 1,149 трлн рублей.
Обновлено в 08:35
Политика
После скандала с Голуновым Путин уволил двух генералов
Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:28
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Футбол
Защитник молодежной сборной Эквадора может стать игроком «Спартака»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, защитник Виллема II и сборной Эквадора U20 Диего Паласиос может стать игроком московского Спартака.
Обновлено в 08:46
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos снова показали на видео
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество
В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов
В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание
Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.
Обновлено в 07:28
Политика
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено в 09:29
Происшествия
Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана
Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам избегать территориальных вод Ирана в связи с последними атаками на танкеры.
Обновлено в 06:49
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Происшествия
На заводе «Красный выборжец» в Петербурге произошел пожар
На заводе металлопроката "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге произошел пожар, его удалось локализовать.
Обновлено в 09:06
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
Рязанцев рассказал о своих целях в «Торпедо»
Новичок "Торпедо", 32-летний полузащитник Александр Рязанцев, рассказал о задачах в новой команде.
Обновлено в 09:01
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время
Обновлено в 05:55
Авто
Названы сроки появления новой Lada 4x4
Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.
Обновлено в 04:51
Политика
Верховный лидер Ирана проигнорировал послание Трампа
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи решил оставить без ответа послание американского президента Дональда Трампа, переданное ему премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:07