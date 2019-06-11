Финансы
Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ вчера в 09:04
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
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Политика
Вячеслав Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Происшествия
Оштрафован первый участник акции в поддержку журналиста Голунова
Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина - участника несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 10:39
Космос
Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку»
Оказалось, что она похожа не на плоский блин или даже на букву S, как на то указывают карты распределения водорода по окраинам Галактики, а на причудливую структуру, чьи края заплетены в необычную смятую и сжатую спираль.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Общество
В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя
По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Парк-аттракционов «Диво остров» остался без света
Электричество отключилось в парке аттракционов «Диво остров» в Петербурге вечером 13 июня. Люди застряли на высоте на каруселях.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Футбол
Юристы: Кокорин и Мамаев не смогут выйти из колонии по УДО
Адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что ни его подзащитный, ни товарищ "зенитовца" Павел Мамаев, в случае этапирования в колонию не смогут выйти оттуда по УДО в ближайшие полгода.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Политика
Госкино Украины запретило сериал «Сваты»
Против показа сериала «Сваты» на украинском телевидении проголосовало большинство членов экспертного совета Госкино Украины.
Обновлено в 03:18
Авто
Новый внедорожник Lada 4x4 появится не ранее 2022 года
Обновленный внедорожник LADA 4x4 появится на рынке не раньше 2022 года. Об этом сообщил глава отечественного автопроизводителя.
Обновлено в 06:44
Общество
Кейт Миддлтон надела неподобающий статусу наряд
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон надела наряд с открытыми плечами на ежегодный ужин организации Action on Addiction, борющейся с наркоманией, сообщает журнал Elle.
Обновлено в 11:04
Политика
В Госдуме изучат применение статьи УК о фальсификации доказательств
Профильные комитеты Госдумы проанализируют правоприменительную практику по статье Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую ответственность за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 11:39
Общество
В Югре ВИЧ-положительная женщина отстояла право опекать племянника
В Югре Нефтеюганский районный суд признал незаконным отказ женщине из-за ВИЧ в опеке над племянником.
Обновлено в 11:38
Происшествия
На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы
На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Авто
У кроссовера Subaru XV появилась спецверсия Tokyo
От стандартной комплектации Tokyo отличается элементами экстерьер: декоративными накладками на передний и задний бамперы, пороги, а также защитную пленку по низу дверей, с логотипом XV, а также шильдику Tokyo на задней стойке автомобиля.
Обновлено в 11:43
Политика
Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Мужчина из-за собаки подрался с медведем
Американец в одиночку вступил в схватку с медведицей, чтобы спасти от зверя свою собаку.
Обновлено в 10:48
Технологии
Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы
Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45