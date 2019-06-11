Финансы
Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ вчера в 09:04
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
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Транспорт
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Технологии
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено 11 июня в 10:14
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Общество
Давление в Москве приблизилось к рекордному
Близкое к рекордному атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, 13 июня, сообщает РИА "Новости" По данным портала "Метеоновости", давление в столице повысилось до 1009,7 гектопаскаля, это близко к суточному рекорду.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»
"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Обновлено в 05:23
Здоровье
Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко
Обновлено в 07:04
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Astra Linux появится на российских смартфонах и планшетах
Сообщается, что смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, а планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
Обновлено в 04:00
Экономика
«Дыра» в капитале «Тройка-Д Банка» составила 3,87 млрд рублей
«Дыра» в капитале московского «Тройка-Д Банка» составила 3,87 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Центробанка России.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10
Космос
NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Ученые выяснили, как мужчины становятся геями
"Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.
Обновлено в 05:06
Авто
Гигантский восьмиместный кроссовер Hyundai поразил низкой ценой
Palisade оказался самым дешевым не только среди одноклассников. Сейчас он доступнее многих моделей других марок классом ниже.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Дочь Алсу сняла свой дебютный клип
По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01