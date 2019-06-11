Финансы

Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ вчера в 09:04

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
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Биржи США закрылись в минусе на статистике и опасениях по поводу сделки с Китаем

ПРАЙМвчера в 16:51

Индексы США торгуются в незначительном минусе

Finam.Ru11 июня в 13:00
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Транспорт

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Технологии

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено 11 июня в 10:14
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО, если попадут в колонию

Обновлено в 05:32
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Общество

Давление в Москве приблизилось к рекордному

Близкое к рекордному атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, 13 июня, сообщает РИА "Новости" По данным портала "Метеоновости", давление в столице повысилось до 1009,7 гектопаскаля, это близко к суточному рекорду.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»

"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Мария Шукшина снялась с «беременным» животом

Обновлено в 05:23
Происшествия

Адвокат Кокорина попросил суд изменить приговор футболисту

Обновлено в 07:10
Здоровье

Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко

Обновлено в 07:04
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Astra Linux появится на российских смартфонах и планшетах

Сообщается, что смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, а планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено в 06:56
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому

Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
Обновлено в 04:00
Экономика

«Дыра» в капитале «Тройка-Д Банка» составила 3,87 млрд рублей

«Дыра» в капитале московского «Тройка-Д Банка» составила 3,87 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Центробанка России.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

Обновлено в 06:10
Космос

NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год

Обновлено вчера в 11:54
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Ученые выяснили, как мужчины становятся геями

"Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.
Обновлено в 05:06
Авто

Гигантский восьмиместный кроссовер Hyundai поразил низкой ценой

Palisade оказался самым дешевым не только среди одноклассников. Сейчас он доступнее многих моделей других марок классом ниже.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Культура

«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Алсу сняла свой дебютный клип

По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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