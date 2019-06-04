Финансы
Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ 09:04
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец
Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский атомный авианосец.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает в среду Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Политика
WSJ: экс-помощница Трампа ответит на вопросы законодателей США
Экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, являвшаяся помощницей Дональда Трампа, согласилась выступить на закрытых слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:38
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено в 18:20
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
Послы Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма
Bloomberg ранее сообщал, что руководитель отдела дипломатии ЕС Федерика Могерини предложила продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июля 2020 года.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»
По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.
Обновлено в 19:13
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о скором визите Мадуро в Россию
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Смартфон повышенной прочности LG X6 получил экран FullVision и тройной камеру
Обновлено в 17:01
Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 14:48
Политика
Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы Россия была другом его страны.
Обновлено в 15:11
Финансы
Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле
Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.
Обновлено в 19:15
Технологии
WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями
В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Обновлено в 03:17
Политика
Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено вчера в 21:18
Футбол
«Нанси» и «Сошо» переведены в третий дивизион из-за финансовых проблем
Французские клубы «Нанси» и «Сошо» исключены из списка участников второго по силе дивизиона страны — Лиги 2. Такое решение было принято Национальным директоратом по управлению (DNCG) после того, как оба клуба не смогли предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 15:19
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Спорт
Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00