Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ 09:04

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

Армия и оружие Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский атомный авианосец.

Происшествия Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.

Общество Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает в среду Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Армия и оружие Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Происшествия В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.

Происшествия На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ "Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.

Политика WSJ: экс-помощница Трампа ответит на вопросы законодателей США Экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, являвшаяся помощницей Дональда Трампа, согласилась выступить на закрытых слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Политика Послы Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма Bloomberg ранее сообщал, что руководитель отдела дипломатии ЕС Федерика Могерини предложила продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июля 2020 года.

Происшествия Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.

Музыка Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения» По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.

Авто Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.

Политика Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы Россия была другом его страны.

Финансы Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.

Технологии WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.

Политика Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.

Футбол «Нанси» и «Сошо» переведены в третий дивизион из-за финансовых проблем Французские клубы «Нанси» и «Сошо» исключены из списка участников второго по силе дивизиона страны — Лиги 2. Такое решение было принято Национальным директоратом по управлению (DNCG) после того, как оба клуба не смогли предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, сообщает L’Equipe.

Политика Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.

Авто Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.

Политика Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.

Происшествия Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.

Спорт Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.

Политика Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.