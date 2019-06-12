Финансы
Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ 09:04
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Происшествия
Пожарные спасли семь человек в Комсомольске-на-Амуре
Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Патрушев ответил на вопрос о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что у него нет никакой информации о причастности спецслужб к делу журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Кино
Русский художник стал дизайнером персонажей для аниме
Обновлено в 13:35
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Обновлено в 08:55
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Здоровье
Ученые назвали страшные последствия употребления кофе
В мире по потреблению кофе лидируют северные страны. Больше всех его пьют в Финляндии - почти десять килограммов зерен в год на человека.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
США увеличивают военное развертывание на морской базе Рота в Испании
Испанское правительство одобрило увеличение военного развертывания США на базе «Рота» в провинции Кадис без реформирования двустороннего оборонного соглашения, как это делалось ранее.
Обновлено в 05:35
Общество
Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент со сносом знака
Обновлено в 09:31
Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о скором визите Мадуро в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени приедет с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 12:11
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тыс. лет
Житель Якутии нашел на берегу реки Индигирка отрубленную волчью голову, которая пролежала до наших дней 40 тыс. лет.
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Стартовали продажи новой внедорожной версии «Лады Гранты»
В России стартовали продажи новой модели «Лада» - внедорожник «Гранта Кросс», передает Общественное телевидение России.
Обновлено в 13:57