Финансы

Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ 09:04

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
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Биржи США закрылись в минусе на статистике и опасениях по поводу сделки с Китаем

ПРАЙМ16:51

Мировые биржи продемонстрировали смешанную динамику

Finam.Ru05:00
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Происшествия

Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

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Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.
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На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Происшествия

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В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
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Общество

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Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
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Армия и оружие

В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15

Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
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Экономика

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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Политика

В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта

Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия

В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских

В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Обновлено в 19:06
Кино

Русский художник стал дизайнером персонажей для аниме

Обновлено в 13:35
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что хочет победить Фергюсона и Сен-Пьера

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Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Обновлено в 08:55
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Кино

Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»

Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Здоровье

Ученые назвали страшные последствия употребления кофе

В мире по потреблению кофе лидируют северные страны. Больше всех его пьют в Финляндии - почти десять килограммов зерен в год на человека.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

США увеличивают военное развертывание на морской базе Рота в Испании

Испанское правительство одобрило увеличение военного развертывания США на базе «Рота» в провинции Кадис без реформирования двустороннего оборонного соглашения, как это делалось ранее.
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Общество

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Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

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Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Политика

Кадыров прокомментировал инцидент со сносом знака

Обновлено в 09:31
Экономика

Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

МИД Венесуэлы сообщил о скором визите Мадуро в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени приедет с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 12:11
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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество

Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тыс. лет

Житель Якутии нашел на берегу реки Индигирка отрубленную волчью голову, которая пролежала до наших дней 40 тыс. лет.
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Стартовали продажи новой внедорожной версии «Лады Гранты»

В России стартовали продажи новой модели «Лада» - внедорожник «Гранта Кросс», передает Общественное телевидение России.
Обновлено в 13:57
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