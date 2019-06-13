Финансы
Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ вчера в 09:04
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Общество
RT America завоевал престижную премию Promax Awards 2019, обойдя CNN
RT завоевал золотую, серебряную и две бронзовые награды престижной премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Awards 2019, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 08:35
Политика
Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов
Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.
Обновлено в 08:31
Экономика
В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсии
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.
Обновлено в 04:15
Авто
Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам
В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Кино
Культовый мультсериал про Чипа и Дейла переснимут
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей
Обновлено в 03:41
Космос
В Чилийских Андах томограф Близнецов исследовал новые планеты
Обновлено в 09:03
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Политика
В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Происшествия
На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы
На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Технологии
В российских вузах начнут выдавать электронные дипломы
В этом году электронные дипломы будут введены в пяти вузах России, а в 2020 году ‒ еще в пятнадцати.
Обновлено в 05:21
Культура
В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало
Обновлено в 10:09
Общество
Гонконгские порносайты вышли на протест
Владельцы остановили их работу и отправили посетителей на митинги в поддержку демократии Порносайты Гонконга поддержали массовые акции протеста против принятия закона об экстрадиции в Китай.
Обновлено в 09:34
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время
Обновлено в 05:55
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве
В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32
Общество
В Татарстане ночью прогнозируют заморозки
В целом, завтра в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Финансы
Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Беглов подписал изменения в ряд законов Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал изменения в ряд законодательных актов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:26
Общество
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Роскомнадзор планирует в 2019 году проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок
Обновлено в 08:45
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11