Финансы

Фьючерсы на индексы США снижаются из-за торговых рисковПРАЙМ вчера в 09:04

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Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе, сдерживают индикаторы новые экономические риски вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
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