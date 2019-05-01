Фьючерсы на индексы США растут на позитивной отчетности AppleПРАЙМ 09:15

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в среду поднимаются на сильной отчетности Apple и внутренней статистике, свидетельствуют данные бирж.

Фьючерсы на индексы США растут на позитивной отчетности Apple

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