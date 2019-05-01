Финансы
Фьючерсы на индексы США растут на позитивной отчетности AppleПРАЙМ 09:15
Фьючерсы на основные фондовые индексы США в среду поднимаются на сильной отчетности Apple и внутренней статистике, свидетельствуют данные бирж.
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Уолл-стрит может открыться без внятной динамики после экономических данных
Financial One29 апреля в 09:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика
В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Общество
Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»
Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено 29 апреля в 03:13
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Здоровье
Волгоградцев в майские праздники обеспечат медицинской помощью
На период праздников медучреждения и отделения скорой помощи Волгоградской области переходят на специальный режим работы.
Обновлено в 05:56
Политика
Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
Обновлено в 13:24
Хоккей
Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.
Обновлено в 12:34
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Транспорт
В России появятся новые дорожные знаки
"Согласно приказу Росстандарта, с 1 мая 2019 года в России в силу вступит национальный ГОСТ Р 58398-2019, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера", - уточнили в Росстандарте.
Обновлено вчера в 17:02
Игры
В мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked
Как и предполагалось, 7 мая подписчики получат: What Remains of Edith Finch Overcooked А до ближайшего вторника у подписчиков ещё есть возможность забрать The Surge и Conan Exiles — подборку апреля.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Российский депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 08:39
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Политика
Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США
Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 05:28
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00