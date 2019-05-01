Финансы

Фьючерсы на индексы США растут на позитивной отчетности AppleПРАЙМ 09:15

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в среду поднимаются на сильной отчетности Apple и внутренней статистике, свидетельствуют данные бирж.
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Биржи США растут на отчетности Apple и в ожидании новостей от ФРС

ПРАЙМ10:55

Уолл-стрит может открыться без внятной динамики после экономических данных

Financial One29 апреля в 09:50

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

РБКвчера в 09:35

Американские биржи снова растут, несмотря на слабую статистику

Finam.Ru11:03
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Политика

Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика

В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку

Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Общество

Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»

Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено 29 апреля в 03:13
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Здоровье

Волгоградцев в майские праздники обеспечат медицинской помощью

На период праздников медучреждения и отделения скорой помощи Волгоградской области переходят на специальный режим работы.
Обновлено в 05:56
Политика

Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
Обновлено в 13:24
Хоккей

Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.
Обновлено в 12:34
Политика

Мадуро заявил о предотвращении попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:13
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Обновлено вчера в 13:29
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Обновлено в 06:38
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Транспорт

В России появятся новые дорожные знаки

"Согласно приказу Росстандарта, с 1 мая 2019 года в России в силу вступит национальный ГОСТ Р 58398-2019, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера", - уточнили в Росстандарте.
Обновлено вчера в 17:02
Игры

В мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked

Как и предполагалось, 7 мая подписчики получат: What Remains of Edith Finch Overcooked А до ближайшего вторника у подписчиков ещё есть возможность забрать The Surge и Conan Exiles — подборку апреля.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Российский депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 08:39
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Политика

Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США

Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 05:28
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
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