Финансы

Фьючерсы на индексы США растут на позитивной отчетности AppleПРАЙМ 09:15

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в среду поднимаются на сильной отчетности Apple и внутренней статистике, свидетельствуют данные бирж.
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Биржи США растут на отчетности Apple и в ожидании новостей от ФРС

ПРАЙМ10:55

Американские биржи снова растут, несмотря на слабую статистику

Finam.Ru11:03

Уолл-стрит может открыться без внятной динамики после экономических данных

Financial One29 апреля в 09:50

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

РБКвчера в 09:35
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:13, Ашберн
Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Общество

Некоторые рестораны Екатеринбурга отказались от продукции «Мираторг»

Обновлено в 10:13
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали около 50 человек

Обновлено в 13:42
Происшествия

Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме

Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Хоккей

Локтионов стал игроком «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на один сезон с нападающий Андреем Локтионовым.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

«А мы такие зажигаем!»: как звезды отметили День труда

Первомай Гавр ознаменовал тем, что напрочь сбрил бороду, предварительно покрасовавшись в образе "Я тебя породил – я тебя и убью".
Обновлено в 13:56
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
Общество

Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины

На Украине с 1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым вводится пеня за долги по коммуналке.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»

Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Политика

Не оправдал доверия: Мэй уволила министра обороны

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Он занимал эту должность с 2017 года.
Обновлено в 13:56
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58
Гаджеты

Компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index

Американская компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index.
Обновлено в 07:36
Кино

Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Валенсия» хочет выкупить Черышева у «Вильярреала»

Обновлено в 12:01
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика

Мадуро заявил о предотвращении попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:13
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Спорт

CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени по поводу мужских гормонов

Южноафриканской бегунье Кастер Семене, имеющей повышенный уровень тестостерона, придется применять препараты, чтобы снизить показатель до женского.
Обновлено в 07:41
Общество

Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на вход

Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" временно работает только для входа пассажиров, сообщает в среду столичная подземка в Twitter.
Обновлено в 14:38
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Авто

Опубликованы первые фото новой Lada Granta Sport

В начале апреля текущего года российская компания «АвтоВАЗ» приступила к дорожным тестам своего нового седана Lada Granta Sport, выкатив новинку в камуфляже.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
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