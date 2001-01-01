Энергетика
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 28 ноября в 15:01 MSK составил $60.34 за баррель
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 28 ноября в 15:01 MSK составил $60.34 за баррельАК&Мвчера в 07:23
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 28 ноября в 15:01 MSK составил $60.34 за баррель (-$0.06; -0.10%).
АК&Мвчера в 07:23
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Энергетика
Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта
В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.
Обновлено в 10:09
Энергетика
Шведский суд завершил предварительные слушания по апелляции «Газпрома»
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) завершил предварительные слушания по апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 09:26
Энергетика
«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти
Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 10:48
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
"ЛУКОЙЛ" намерен в будущем году увеличить добычу углеводородов на 1% по сравнению с 2018 годом, но при этом будет все зависеть от решения ОПЕК +, которое может быть принято в декабре, заявил вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов ходе телефонной конференции.
Обновлено в 10:34
Энергетика
В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона
В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено в 10:35
Энергетика
Саммит G20 окажет серьезное влияние на нефть — эксперт
30 ноября стартует саммит G20 в Аргентине, итоги которого окажут серьезное влияние на цены.
Обновлено в 01:18
Энергетика
«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море
«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию
Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика
«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей
За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Ашхабад и «Газпром» обсудили возобновление поставок туркменского газа
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 28 ноября обсудили в Ашхабаде возобновление закупок туркменского газа российским газовым гигантом.
Обновлено в 09:17
Энергетика
Petrobras выставила на продажу 37 месторождений
Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.
Обновлено в 01:32
Энергетика
На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом
Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
Обновлено в 02:36
Энергетика
Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном
Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено в 01:41
Энергетика
Газовики предлагают жителям Вологды войти «В новый год – без долгов»
Что пеня списалась автоматически, вне зависимости от ее суммы, нужно до 31 декабря 2018 года произвести полную оплату потребленного газа.
Обновлено в 08:54
Энергетика
Нефть «нащупала дно» в районе $56-60
На проходящем в Москве ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», российский президент Владимир Путин назвал цену нефти в $60 «вполне приемлемой», а также «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 10:33