Энергетика
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 14 декабря в 15:20 MSK составил $61.08 за баррель
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 14 декабря в 15:20 MSK составил $61.08 за баррельАК&М17 декабря в 07:43
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 14 декабря в 15:20 MSK составил $61.08 за баррель (+$0.80; +1.33%).
АК&М17 декабря в 07:43
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Госкомпании спасут от подорожания бензина
В настоящий момент госкомпании могут в добровольном порядке переводить свой транспорт на газ.
Обновлено в 06:16
Энергетика
Минск оценил потери от налогового маневра в РФ в $383 млн
Белоруссия в результате налогового маневра в нефтяной отрасли РФ в 2019 году может потерять около $383 млн.
Обновлено в 03:59
Энергетика
Польша подписала очередной контракт на поставки газа из США
Польская энергетическая компания PGNiG (ПГНиГ) заключила очередной контракт на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) — на этот раз с фирмой Port Arthur LNG, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:25
Энергетика
Росстат: Цены на бензин в России за неделю снизились на 0,1%
Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 10 по 16 декабря снизились на 0,1%. Об этом сообщает 20 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 09:11
Энергетика
«Танцующий ледокол» презентовали публике в Петербурге
В четверг, 20 декабря, в Петербурге представили новый ледокол «Андрей Вилькицкий», построенный на Выборгском судостроительном заводе для «Газпромнефти».
Обновлено в 09:06
Энергетика
ХМАО за год удалось произвести больше 2 миллионов тонн нефти
На предприятиях в Югре, которые производят нефтепродукты, за 2018 год произвели больше двух миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Правительство поддержит нефтяную отрасль
Отдельно была выделена общая условная подтема – перспективы кадрового обеспечения нефтяной отрасли.
Обновлено в 01:19
Энергетика
Минприроды озаботилось стратегией геологоразведки «Алросы»
Минприроды выразило озабоченность спадом прироста запасов алмазов в России: основная алмазодобывающая компания «Алроса» ведет поиски только в районах высокой степени геологической изученности, сообщил «Интерфаксу» министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 06:48
Энергетика
Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП
С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.
Обновлено в 02:12
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
«Газпром» ввел новый способ поставок газа в Европу
«Газпром экспорт» создал электронную торговую платформу. Она служит для дополнительных продаж российского газа европейским потребителям.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
«Полюс» добыл в Якутии в 2018 году более 6 тонн золота
АО "Полюс Алдан" (Якутия, входит в ПАО "Полюс") по итогам 2018 года извлечёт более 6 тонн золота, — на 18 декабря предприятие выполнило годовой план, добыв 6,017 тонны драгметалла, что уже на 13% превышает 2017 год, следует из сообщения предприятия.
Обновлено в 06:28
Энергетика
Эксперт: Украина оказалась на пороге тарифного Майдана
Эксперт напомнил, что решение властей Франции незначительно повысить цену бензин спровоцировало протест «жёлтых жилетов», и в итоге правительство было вынуждено уступить давлению общества.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика
Канада выделит почти $1,2 млрд на поддержание энергетического сектора
Правительство Канады выделит 1,19 миллиарда долларов США на поддержку энергетического сектора страны для расширения экспорта энергоресурсов, объявило во вторник министерство природных ресурсов Канады.
Обновлено 18 декабря в 15:10