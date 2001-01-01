Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 14 декабря в 15:20 MSK составил $61.08 за баррель (+$0.80; +1.33%).

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 14 декабря в 15:20 MSK составил $61.08 за баррель

Энергетика Энергетика Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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Энергетика Энергетика Росстат: Цены на бензин в России за неделю снизились на 0,1% Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 10 по 16 декабря снизились на 0,1%. Об этом сообщает 20 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Энергетика Энергетика «Полюс» добыл в Якутии в 2018 году более 6 тонн золота АО "Полюс Алдан" (Якутия, входит в ПАО "Полюс") по итогам 2018 года извлечёт более 6 тонн золота, — на 18 декабря предприятие выполнило годовой план, добыв 6,017 тонны драгметалла, что уже на 13% превышает 2017 год, следует из сообщения предприятия.

Энергетика Энергетика Эксперт: Украина оказалась на пороге тарифного Майдана Эксперт напомнил, что решение властей Франции незначительно повысить цену бензин спровоцировало протест «жёлтых жилетов», и в итоге правительство было вынуждено уступить давлению общества.