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Фьючерс на сырую нефть Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 5 июля составил $64.23 за баррель

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