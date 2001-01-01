Энергетика

Фьючерс на сырую нефть Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $67.54 за баррельАК&М 19 марта в 03:01

Фьючерс на сырую нефть Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $67.54 за баррель (+$0.38; +0.57%).
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 21 марта в 12:00 MSK составил $68.47 за баррель

АК&М05:05
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Обновлено в 04:58
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Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
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Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
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Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 03:20
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Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
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Energizer Power Max P18K Pop с батареей на 18 000 мАч вышел в продажу

Обновлено вчера в 13:00
Общество

Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан

В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 04:26
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

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Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Экономика

Объявлена нынешняя кадастровая стоимость всей недвижимости России

На сегодняшний день общая стоимость всей зарегистрированной по кадастру недвижимости в России достигает 672 трлн рублей.
Обновлено в 04:47
Футбол

Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Медведев поручил создать в «Москва-сити» правительственный кластер

Глава российского правительства Дмитрий Медведев признал целесообразным создание программы по формированию в столичном деловом центре «Москва-сити» кластера, где будут размещаться федеральные органы исполнительной власти.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Володин отреагировал на новые санкции Украины против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Игры

Microsoft о Stadia от Google: «В конечном итоге важно качество исполнения»

Событие прокомментировал руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, отправив своим подчинённым небольшое письмо.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Общество

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
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