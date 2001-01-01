Фьючерс на сырую нефть Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $67.54 за баррельАК&М 19 марта в 03:01

Фьючерс на сырую нефть Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $67.54 за баррель (+$0.38; +0.57%).

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