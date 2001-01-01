Энергетика
Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 4 апреля составил $69.40 за баррельАК&М 03:05
Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 4 апреля составил $69.40 за баррель (+$0.09; +0.13%).
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Политика
Байден раскритиковал шуточное видео Трампа с ним
Бывший вице-президент Джо Байден прокомментировал шуточное видео со своим участием, которое в твиттере выложил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Пожар в школе села Казачинское Иркутской области потушен
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Барнауле ребенок упал с трибуны ледового дворца
Обновлено в 03:48
Политика
Трамп: Китай и США могут заключить торговую сделку в течение 4 недель
"Надеюсь, торговые делегации обеих сторон смогут продолжить работать в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, чтобы устранить опасения друг друга и завершить переговоры о тексте торгового соглашения Китая и США в скором времени", - написал Си Трампу.
Обновлено в 04:21
Авто
Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Мэй в очередной раз попросила отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь попросила отложить дату выхода страны из ЕС (Brexit).
Обновлено в 04:20
Технологии
Половина онлайн-банков в России оказались незащищенными
Более половины интернет-приложений российских банков оказались недостаточно защищенными.
Обновлено в 03:26
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Футбол
Слуцкий рекомендовал любителям триллеров приходить на матчи «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче 28-го тура чемпионата Нидерландов с АЗ (2:2). Команда Слуцкого отыграла два мяча по ходу встречи.
Обновлено в 02:07
Общество
Британка узнала о беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 01:29
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд
Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Общество
Три продукта, которые помогут волгоградцам улучшить память
Обновлено 03 апреля в 23:42
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45