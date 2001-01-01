Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 4 апреля составил $69.40 за баррельАК&М 03:05

Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 4 апреля составил $69.40 за баррель (+$0.09; +0.13%).

Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 4 апреля составил $69.40 за баррель

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