Энергетика

Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 3 апреля составил $69.31 за баррельАК&М вчера в 03:00

Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 3 апреля составил $69.31 за баррель (-$0.06; -0.09%).
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 4 апреля в 15:00 MSK составил $69.63 за баррель

АК&Мвчера в 08:03
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Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
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Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

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Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
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Зонд «Хаябуса-2» произвел взрыв на астероиде Рюгу

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Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

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Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею

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Премьер Большого театра Лантратов получил травму во время спектакля

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Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
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Стартовали продажи битопливной Lada Largus

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Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

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Обновлено вчера в 14:06
Хоккей

Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе

"Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков).
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Греции пройдет суд над Александром Винником

Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 18:43
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.
Обновлено вчера в 12:06
Технологии

Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress

«В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за прошлый год увеличилась в 32 субъектах РФ.
Обновлено 03 апреля в 04:25
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено 03 апреля в 03:48
Футбол

«Спартак» поздравил Л. Федуна с 63-летием

«Спартак» поздравил президента московского клуба Леонида Федуна с днём рождения. Сегодня ему исполняется 63 года.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов», - цитирует «112.Украина» внештатного советника президента страны Олег Медведев.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Культура

Британский порнофильм для детей разочаровал зрителей

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Игры

Для Civilization VI вышла модификация с реалистичным визуалом из Civilization V

В мастерской Steam появилась свежая модификация для «мультяшной» Civilization VI, которая возвращает более реалистичный визуальный стиль из Civilization V. Автор работы изменил цвета многих текстур растительности, придал зданиям и юнитам более нейтральные тона, а также скорректировал другие визуальные аспекты стратегии.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Анатолий Локоть объявил о своем участии в выборах мэра Новосибирска

Выборы мэра Новосибирска состоятся в сентябре 2019 года.
Обновлено в 00:15
Авто

Назвали ТОП-5 самых бюджетных японских кроссоверов с полным приводом

Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев назвал «пиаром» примирение Собчак и Волочковой

Как сказала Собчак в начале своей программы, она приехала мириться с Волочковой. Однако в реальное примирение двух женщин мало кто верит.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Кино

Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» появились в сети

Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» опубликовал портал IGN.
Обновлено вчера в 19:06
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