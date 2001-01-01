Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 3 апреля составил $69.31 за баррельАК&М вчера в 03:00

Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 3 апреля составил $69.31 за баррель (-$0.06; -0.09%).

Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 3 апреля составил $69.31 за баррель

Происшествия Задержан руководитель Росреестра по Амурской области Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Армия и оружие Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Авто Стартовали продажи битопливной Lada Largus 4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.

Экономика Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Хоккей Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе "Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков).

Происшествия В Греции пройдет суд над Александром Винником Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее.

Общество Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.

Футбол Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой» Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.

Технологии Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress «В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за прошлый год увеличилась в 32 субъектах РФ.

Происшествия Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Футбол «Спартак» поздравил Л. Федуна с 63-летием «Спартак» поздравил президента московского клуба Леонида Федуна с днём рождения. Сегодня ему исполняется 63 года.

Политика Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами «В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов», - цитирует «112.Украина» внештатного советника президента страны Олег Медведев.

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Игры Для Civilization VI вышла модификация с реалистичным визуалом из Civilization V В мастерской Steam появилась свежая модификация для «мультяшной» Civilization VI, которая возвращает более реалистичный визуальный стиль из Civilization V. Автор работы изменил цвета многих текстур растительности, придал зданиям и юнитам более нейтральные тона, а также скорректировал другие визуальные аспекты стратегии.

Шоу-бизнес Гоген Солнцев назвал «пиаром» примирение Собчак и Волочковой Как сказала Собчак в начале своей программы, она приехала мириться с Волочковой. Однако в реальное примирение двух женщин мало кто верит.