Финансы
Фьючерс на индекс S&P500 превысил отметку 3000 пунктовПРАЙМ 02:46
После окончания основной сессии фьючерс на индекс S&P500 превысил отметку 3000 пунктов.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Обновлено в 09:57
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Беларуси назвали возможную причину ЧП во время салюта
По предварительной оценке, взрыв фейерверков на земле во время праздничного салюта в Минске на День независимости произошел из-за некачественной пиротехники одного из калибров, приводит РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.
Обновлено в 05:48
Наука
Слоны собрались в мужские группы в присутствии человека
Самцы азиатских слонов, несмотря на преимущественно матриархальный устой общества, могут сбиваться в исключительно мужские группы — преимущественно в условиях повышенного антропогенного воздействия.
Обновлено в 11:45
Политика
Захарова подтвердила выплату Россией долга Совету Европы
Следом Захарова отметила, что поскольку полномочия российской делегации в ПАСЕ были подтверждены в полном объеме, то сложились условия для решения вопросов задолженности перед Советом Европы.
Обновлено в 10:13
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Турист погиб из-за извержения вулкана на итальянском острове
Мощное извержение вулкана произошло на острове Стромболи к северу от Сицилии.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Футбол
Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» в качестве главного тренера
Главным тренером лондонского «Челси» назначен бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард, возглавлявший «Дерби Каунти».
Обновлено в 04:54
Происшествия
Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово
Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.
Обновлено в 13:02
Общество
Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жильё
Семья Голубевых из подмосковных Люберец, воспитывающая 14 детей, получила сертификат на новое жильё, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 13:03
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено в 01:52
Здоровье
Голикова считает убыль населения России катастрофической
По словам Голиковой, ключевыми национальными целями для участников совещания являются естественный прирост населения и продолжительность жизни.
Обновлено 02 июля в 11:00
Музыка
Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»
Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Политика
В России изменится тариф на вывоз мусора
В России в ближайшее время изменится механизм взимания платы за вывоз бытового мусора, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:15
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Обновлено в 10:30
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В сети опубликовали слова Вольфа Мессинга о Третьей мировой войне
Вольф Мессинг, чьи пророчества сбывались довольно часто, назвал главных врагов РФ в Третьей мировой войне.
Обновлено в 04:54
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53