Фьючерс на «Сбербанк» уже торгуется без дивидендаFinam.Ru вчера в 05:10

Точно знаю, что мне не интересен фьючерс на бумаги "Сбербанка". Дело в том, что он уже торгуется без дивиденда.

Фьючерс на «Сбербанк» уже торгуется без дивиденда

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