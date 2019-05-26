Футбол
Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата РоссииLife.ru 09:13
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
|5′
Хердюр Магнуссен
|48′
Яка Бийол
|52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
|53′
Арнор Сигурдссон
|56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|58′
|63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
|69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
|73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|79′
Иван Обляков
|80′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
2
Фернандес
19
Нисимура
9
Чалов
2 ×
98
Обляков
42
Щенников
17
Сигурдссон
25
Бистрович
14
Конюхов
2
Полуяхтов
5
Самарджич
90
Бурлак
15
Зотов
31
Ткачук
40
Тимофеев
70
Зиньковский
78
Киселев
91
Яковлев
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Одной из интриг заключительного тура РПЛ был вопрос, кто станет лучшим бомбардиром сезона. Претендентов было несколько, но главный из них — Фёдор Чалов из ЦСКА — не дал конкурентам возможности к нему приблизиться.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
СКР проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Ногинске
По факту нападения собаки на ребенка в городе Ногинске Московской области организовано проведение доследственной проверки.
Обновлено в 16:15
Политика
Морской трибунал ООН встал на сторону Украины
Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу вынес решение по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С
В четверг стало известно, что истребитель F-16C, принадлежащий 64-й эскадрилье «Агрессор» американских ВВС, которая базируется в штате Невада в США, перекрасили в «цифровой» камуфляж российского Су-57.
Обновлено в 10:36
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского в Лондоне вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария вышла замуж.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Интер» завершил сезон выше «Милана» и сыграет в Лиге чемпионов
В новом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов Италию представят «Ювентус», «Наполи», «Аталанта» и «Интер».
Обновлено в 16:35
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Футбол
Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матче
Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Экономика
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Футбол
В Петербурге «Зенит» отметит День города парадом чемпионов
Футбольный клуб Петербурга "Зенит" отметит в родном городе победу в российской Премьер-лиге парадом чемпионов.
Обновлено в 07:53
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено в 11:05
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Хоккей
Бадюков назвал бронзу сборной России на ЧМ заслугой Василевского
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высоко оценил игру голкипера сборной России Андрея Василевского на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Перу
Один человек погиб в результате восьмибалльного землетрясения в Перу, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Обновлено в 11:28
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00