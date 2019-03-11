Футбол
Футбольный тренер Луи ван Гал заявил о завершении карьерыiReactor 06:56
Голландский тренер в понедельник, 11 марта, огласил свое решение о завершении профессиональной карьеры. Напомним, что Луи ван Галу на сегодняшний день 67 лет. Он заявил, что намерен уйти с поста футбольного тренера.
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