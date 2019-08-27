Футбол
Pravda.RuФутбольный судья смог попасть в бар, показав страничку в «Википедии»
Бывший арбитр ФИФА Ховард Уэбб не смог попасть в один из баров в США, так как у него на руках не было документов. Охрана в этой стране имеет право потребовать подтверждение личности при входе в общественные заведения. Англичанин не растерялся и показал охранникам свою страничку в "Википедии".
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Бывшего арбитра Уэбба пустили в бар только когда охраннику показали страничку в Википедии
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