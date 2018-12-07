Футбол

Футбольный профсоюз заявил о важности Кокорина и Мамаева для команд
Известия
08:22

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» осознают, что преждевременно разрывать контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявил в пятницу, 7 декабря, глава профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков.
Известия08:22
с чего всё началось

«Кокорин и Мамаев нужны своим клубам, эмоции улеглись». Глава профсоюза — о ситуации с контрактами футболистов

«Краснодар» и «Зенит» осознают, что разрывать контракты с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным преждевременно. Уверенность в этом в разговоре с «360» высказал глава Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков.
Телеканал 360°03:00

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«Все рано или поздно закончится»: Мамаев ответил из-за решетки на вопрос о планах на будущее

Царьград08:22

В профсоюзе уверены в возвращении Кокорина и Мамаева в свои клубы

Газета.Ru04:43

Глава профсоюза футболистов уверен, что Кокорин и Мамаев нужны своим клубам

RT на русском04:12

Глава Профсоюза футболистов и тренеров: «Клубы рассчитывают на Кокорина и Мамаева»

Sportbox.RU04:03

Глава Профсоюза игроков: эмоции ушли, клубы рассчитывают на Кокорина и Мамаева

Чемпионат03:51

«Кокорин и Мамаев нужны своим клубам, эмоции улеглись». Глава профсоюза — о ситуации с контрактами футболистов

Телеканал 360°03:00

Профсоюз футболистов: Кокорин и Мамаев нужны своим клубам

Национальная служба новостей04:14
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«Локомотив» обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве

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Футболисты лондонского «Арсенала» устроили громкую вечеринку перед стартом нового сезона Английской премьер-лиги.
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Хавбек Фернанду продолжает восстановление после травмы - его участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" остается открытым.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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