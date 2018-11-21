Футбол

Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске
ТВК
22:45

Как стало известно по итогам заседания бюро исполкома РФС, игру красноярского «Енисея» против грозненского «Ахмата» разрешили провести в манеже в виде исключения.
ТВК22:45

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Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске

ТВК22:45

Последний матч года «Енисей» сыграет в манеже на 3 тысячи зрителей

ТВ-Енисей21:49

Матч «Енисей» - «Ахмат» пройдет в Красноярске

КП - Красноярск20:50

«Енисей» подтвердил, что сыграет с «Ахматом» в манеже

Матч ТВ15:53

РФС разрешил провести матч 16-го тура РПЛ «Енисей» - «Ахмат» в манеже

ТАСС14:22

«Енисей» подтвердил, что сыграет с «Ахматом» в красноярском манеже

Спорт-Экспресс15:18

РФС в виде исключения разрешил «Енисею» провести матч с «Ахматом» в манеже

РИА Новости13:30
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций

Обновлено в 20:31
Футбол

Арсен Венгер: «Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира»

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что на чемпионате мира-2018 европейские команды были существенно сильнее представителей других конфедераций.
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«Динамо» потерпело поражение от «Перуджи» в матче Лиги чемпионов

Московский волейбольный клуб «Динамо» провел выездной матч против «Перуджи» в рамках Лиги чемпионов.
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Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
Обновлено в 21:10
Футбол

«Барселона» начала операцию по возвращению Неймара

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Футбол

«Локомотив-Кубань» в овертайме победил «Тофаш» в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» в гостях обыграл турецкий «Тофаш» в матче 8-го тура группового этапа Еврокубка.
Обновлено в 23:11
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Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме

Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
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«Арсенал» планирует подписать в январе полузащитника «Боруссии» Вайгля

Руководство лондонского «Арсенала» заинтересовалось полузащитником дортмундской «Боруссии» Юлианом Вайглем, сообщает Bild.
Обновлено в 22:16
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«Милан» включился в борьбу за полузащитника ЦСКА Влашича

Обновлено в 18:27
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Защитник «Витесса» мечтает о сборной России

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Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено в 16:42
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Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
Обновлено в 16:47
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Игроки в американский футбол сбили с ног журналистку на бровке

Игрок университета Джорджии Пратер Хадсон позже написал ей в твиттере: Хэй, извини, что сбил тебя с ног могу подъехать за тобой на машине в 7.
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«Арсенал» нашел замену Уэлбеку

"Арсенал" ведет поиски замены нападающему Дэнни Уэлбеку.
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Российский футбольный союз
Общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации. Занимается организацией и проведением спортивных мероприятий по футболу во всех его разновидностях на национальном уровне, формированием и подготовкой спортивных сборных команд страны, повышением роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
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