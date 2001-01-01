Футбол
Футбольный клуб «Уфа» вышел из отпускаГазета Республика Башкортостан 05:57
Второй сбор «Уфы» пройдёт на той же базе в Майрхофене с 1 по 11 июля. Команда Вадима Евсеева сыграет в Екатеринбурге с «Уралом» 14 июля в первом матче стартующего чемпионата России. Домашний матч уфимцы проведут 21 июля, соперником станет «Краснодар».
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