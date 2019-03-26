Футбольный клуб «Уфа» может уволить Дмитрия КириченкоТелеканал UTV вчера в 03:52

7 ноября, после отставки Томарова, был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в декабре был утверждён в этой должности Под руководством Кириченко уфимский клуб одержал всего одну победу (над «Спартаком») и после 20 туров занимает в таблице РПЛ предпоследнее место.

с чего всё началось

Фото: rsport.ria.ru Портал «Чемпионат.com» сообщил о возможном увольнении главного тренера «Уфы» Дмитрия Кириченко. Специалист возглавил команду только в начале ноября, причём в качестве исполняющего обязанности, а месяц спустя был утверждён на должности.

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