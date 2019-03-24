Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» вновь победил на выездеТК Новый век 09:03
В матче 28-го тура первенства ФНЛ ФК«Тамбов» на выезде обыграл ФК «Чертаново» с минимальным преимуществом 0:1. В составе нашей команды отличился Владимир Обухов на 58-й минуте встречи.
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