Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотипБлокнот Тамбов 06:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
После скандала на «Рустави 2» канал стали покидать сотрудники
Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились после оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Происшествия
Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские
В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату.
Обновлено в 07:29
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом
В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Политика
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено 06 июля в 13:50
Технологии
М.Видео «предложил» выиграть iPhone за подписку на порно
В качестве приза был заявлен iPhone XS Max, а чтобы его выиграть, нужно было подписаться на группу с порноконтентом.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Общество
British Airways оштрафовали за утечку данных сотен тысяч пассажиров
Авиакомпанию British Airways оштрафовали на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных ее клиентов.
Обновлено в 04:58
Кино
Паулина Андреева сыграет жену Виктора Цоя
В главных ролях - Евгений Цыганов ("Оттепель", "Метровое озеро", "Космос как предчувствие"), шоумен Игорь Верник ("Все о мужчинах", "Ночные стражи"), Марина Спивак ("Нелюбовь"), Михаил Тройник ("Метод", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарушила свою клятву за спиной у детей
Примадонна заявила, что бросила курить. Причем, по словам артистки, сделала она это в первую очередь ради своих детей: Лизы и Гарри.
Обновлено в 04:00
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.
Обновлено вчера в 20:00
Интернет
Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud
Браузерная версия облачного сервиса iCloud будет поддерживать биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID.
Обновлено в 05:03
Политика
Украинцы стали меньше поддерживать партию Зеленского — соцпрос
Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает занимать лидирующую позицию в политическом рейтинге, однако количество поддерживающих ее избирателей сократилось 0,7%, достигнув отметки в 41,6%. Об этом говорится в результатах опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
Обновлено в 06:20
Происшествия
ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»
Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Автоспорт
Каргинов: на втором этапе сбрасывали скорость, чтобы не разбить стекла
Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов заявил, что во время прохождения второго этапа ралли-марафона "Шелковый путь" пришлось сбрасывать скорость, чтобы не разбить лобовое стекло и боковые зеркала, так как в некоторых местах были дебри.
Обновлено в 03:45
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»
В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13