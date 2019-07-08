Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотипБлокнот Тамбов 06:00

Логотип уже утвержден руководством, и с нового сезона он вступает в свою силу.
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«Тамбов» представил новый логотип клуба, на нем изображен волк (видео)

Советский спорт05:35

«Тамбов» представил свой новый логотип перед дебютным сезоном в РПЛ

Sport24.ru05:31

В РПЛ ФК «Тамбов» будет играть с новой эмблемой

Онлайн Тамбов.ру04:07

«Тамбов» представил новый логотип на сезон-2019/20. Фото

Спорт-Экспресс05:48

«Тамбов» представил новый клубный логотип

Чемпионат05:44

«Тамбов» презентовал обновленный логотип клуба

Матч ТВ05:43

«Тамбов» представил новую эмблему с волком

Sports.ru07:25
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Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

После скандала на «Рустави 2» канал стали покидать сотрудники

Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились после оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Происшествия

Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские

В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату.
Обновлено в 07:29
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Обновлено в 02:33
Политика

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев

Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено 06 июля в 13:50
Технологии

М.Видео «предложил» выиграть iPhone за подписку на порно

В качестве приза был заявлен iPhone XS Max, а чтобы его выиграть, нужно было подписаться на группу с порноконтентом.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Общество

British Airways оштрафовали за утечку данных сотен тысяч пассажиров

Авиакомпанию British Airways оштрафовали на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных ее клиентов.
Обновлено в 04:58
Кино

Паулина Андреева сыграет жену Виктора Цоя

В главных ролях - Евгений Цыганов ("Оттепель", "Метровое озеро", "Космос как предчувствие"), шоумен Игорь Верник ("Все о мужчинах", "Ночные стражи"), Марина Спивак ("Нелюбовь"), Михаил Тройник ("Метод", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева нарушила свою клятву за спиной у детей

Примадонна заявила, что бросила курить. Причем, по словам артистки, сделала она это в первую очередь ради своих детей: Лизы и Гарри.
Обновлено в 04:00
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол

Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел ВСУ в Донбассе

Обновлено в 07:32
Интернет

Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud

Браузерная версия облачного сервиса iCloud будет поддерживать биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID.
Обновлено в 05:03
Политика

Украинцы стали меньше поддерживать партию Зеленского — соцпрос

Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает занимать лидирующую позицию в политическом рейтинге, однако количество поддерживающих ее избирателей сократилось 0,7%, достигнув отметки в 41,6%. Об этом говорится в результатах опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
Обновлено в 06:20
Происшествия

ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Автоспорт

Каргинов: на втором этапе сбрасывали скорость, чтобы не разбить стекла

Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов заявил, что во время прохождения второго этапа ралли-марафона "Шелковый путь" пришлось сбрасывать скорость, чтобы не разбить лобовое стекло и боковые зеркала, так как в некоторых местах были дебри.
Обновлено в 03:45
Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13
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