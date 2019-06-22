Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матчеТАСС 06:10

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
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«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Sport24.ru05:48

Товарищеские матчи. «Спартак» забил 7 голов «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Шеффилдом»

Sports.ru03:30

«Спартак» – «Сочи», 7:1, 22 июня 2019, обзор товарищеского матча

Чемпионат05:58

Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Сочи». Адриано сделал дубль, Гулиев не забил пенальти

Бомбардир.ру05:51

Георгий Мелкадзе: 7:1 с «Сочи»? Это контрольный матч, не стоит придавать ему большое значение

Советский спорт06:00

«Спартак» забил 7 мячей в ворота «Сочи»

Матч ТВ05:57

«Спартак» разгромил «Сочи», Адриану оформил дубль

Спорт-Экспресс06:15
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Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Политика

Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Общество

Новый маршрут появился на портале «Узнай Москву»

Новый маршрут по местам, связанным с семьей московских купцов и коллекционеров Щукиных, появился на портале "Узнай Москву".
Обновлено в 05:55
Общество

Судно с косатками и белухами из «китовой тюрьмы» вышло из Хабаровска

Пароход с косатками и белухами, доставленными сюда из «китовой тюрьмы», отправился из Хабаровска в Николаевский район Хабаровского края.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке

Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Космос

Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение

Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Общество

Рогозин подтвердил заливку бетона под стартовым столом на Восточном

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный.
Обновлено в 05:43
Технологии

В США одобрена "женская "Виагра"

Специалисты относятся к препарату скептически - у пониженного либидо может быть много причин, в том числе психологических, и решать их нужно с врачами соответствующего профиля, а не с помощью препаратов.
Обновлено в 05:51
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Кино

Карри не сыграет в Space Jam 2 из-за загруженного графика

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не примет участия в съемках мультипликационного фильма Space Jam 2. По сообщению New York Times, баскетболист получил приглашение сняться в эпизодической роли, но ответил отказом.
Обновлено в 06:05
Футбол

«Дерби» предлагает Лэмпарду контракт на 10 млн фунтов

"Дерби" подготовил для Лэмпарда новый четырехлетний контракт, по которому он сможет получать 2,5 млн евро за сезон.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Обновлено в 05:35
Происшествия

При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Гаджеты

AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале

В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Общество

Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда

Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Ингушетии на территории больницы избили полицейских

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, полицейских избили неизвестные на территории Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию

Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Политика

Первый президент Украины раскритиковал команду Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал команду действующего главы государства Владимира Зеленского за непоследовательные высказывания «от себя».
Обновлено в 00:33
Происшествия

В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию

По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Георгий Джемалович Мелкадзе
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Российский футболист грузинского происхождения, нападающий московского «Спартака». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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