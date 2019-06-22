Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матчеТАСС 06:10

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
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«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Sport24.ru05:48

«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

РИА Новости06:19

«Спартак» забил 7 мячей в ворота «Сочи»

Матч ТВ05:57

«Спартак» – «Сочи», 7:1, 22 июня 2019, обзор товарищеского матча

Чемпионат05:58

Федун посетил матч «Спартак» – «Сочи»

Советский спорт07:48

Товарищеские матчи. «Спартак» забил 7 голов «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Шеффилдом»

Sports.ru03:30

«Спартак» опять подозрительно хорош. Только нужен плеймейкер

Спорт-Экспресс07:15
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Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

Обновлено в 06:25
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Девять человек погибли в результате падения самолета на Гавайях

Обновлено в 03:05
Наука

Топологический сверхпроводник обеспечил идеальное туннелирование

Открытие показывает ранее неизвестное свойство топологических изоляторов и может пригодиться при разработке новых устройств в области спинтроники и сверхпроводящих датчиков, пишут авторы статьи в журнале Nature, которая попала на обложку выпуска.
Обновлено в 05:39
Политика

Уточнено число российских туристов в Грузии

В настоящее время по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи российских туристов, сообщается на сайте Ростуризма.
Обновлено в 01:44
Политика

Зюганов анонсировал всероссийскую акцию протеста

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в субботу на VIII пленуме партии, что политическая сила намерена вывести своих сторонников на Всероссийскую акцию протеста.
Обновлено в 04:52
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено вчера в 05:27
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Общество

Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ

Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста

Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:23
Политика

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Общество

Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ

Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Авто

Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету

Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа

Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Здоровье

Курение может защитить женщин от рака тела матки

Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.
Обновлено в 01:34
Экономика

Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России

Минфин не исключает, что в закон о цифровых финансовых активах впишут разрешение на куплю-продажу криптовалюты в России, рассказал журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 12:02
Гаджеты

AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале

В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Политика

В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Кино

Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга

Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
Обновлено в 05:21
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
Шоу-бизнес

Трехлетняя дочка Игоря Николаева наизусть заучила детскую книгу

На новом видео, которое опубликовала Юлия, малышке читают детскую сказку «Гуси-лебеди».
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников

Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
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Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

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Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Георгий Джемалович Мелкадзе
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Российский футболист грузинского происхождения, нападающий московского «Спартака». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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