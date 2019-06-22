Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матчеТАСС 06:10
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Наука
Топологический сверхпроводник обеспечил идеальное туннелирование
Открытие показывает ранее неизвестное свойство топологических изоляторов и может пригодиться при разработке новых устройств в области спинтроники и сверхпроводящих датчиков, пишут авторы статьи в журнале Nature, которая попала на обложку выпуска.
Обновлено в 05:39
Политика
Уточнено число российских туристов в Грузии
В настоящее время по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи российских туристов, сообщается на сайте Ростуризма.
Обновлено в 01:44
Политика
Зюганов анонсировал всероссийскую акцию протеста
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в субботу на VIII пленуме партии, что политическая сила намерена вывести своих сторонников на Всероссийскую акцию протеста.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста
Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:23
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ
Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету
Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа
Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Курение может защитить женщин от рака тела матки
Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.
Обновлено в 01:34
Экономика
Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России
Минфин не исключает, что в закон о цифровых финансовых активах впишут разрешение на куплю-продажу криптовалюты в России, рассказал журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 12:02
Гаджеты
AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале
В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Кино
Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга
Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочка Игоря Николаева наизусть заучила детскую книгу
На новом видео, которое опубликовала Юлия, малышке читают детскую сказку «Гуси-лебеди».
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников
Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 07:45
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43