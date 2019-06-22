Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матчеТАСС 06:10
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона
Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
Политика
Грузинские авиакомпании пока не отменяют рейсы в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в города России в обычном режиме, сообщил «РИА Новости» перевозчик.
Обновлено в 06:57
Политика
Бывший игрок КВН пойдёт на выборы в Раду от партии Зеленского
Украинский актёр и экс-игрок КВН Сергей Сивохо заявил о своём участии в досрочных выборах в Верховную раду от партии президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:18
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58
Культура
Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова
Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда
Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Производитель отзывает 60 тысяч Mercedes в Германии
Корпорация Daimler отзывает 60 тысяч дизельных автомобилей Mercedes только в Германии.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС
По сведениям источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, беспилотный вариант аппарата Starliner отправится на орбиту в середине сентября, а корабль с экипажем на борту – в конец ноября.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Выксе мужчина зарубил топором бывшую жену и ее родителей
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек
В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Авто
Nissan создал электрический фургон для мороженого
В рамках программы «День чистого воздуха» в Великобритании японская компания представила концепт в виде фургона для мороженого Nissan e-NV200 Ice Cream Van.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика
Зеленский потребовал не допустить войны на Украине
В ходе предвыборной гонки на Украине Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов.
Обновлено в 07:41
Авто
Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом
Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Обновлено в 04:34
Политика
Врио главы СБУ прибыл в США для подготовки встречи Зеленского и Трампа
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов прилетел в США для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 09:03
Космос
Хакеры похитили в НАСА информацию о миссии на Марс
Неизвестные хакеры внедрились в электронные сети Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили 500 мегабайт секретных сведений о миссии на Марс, сообщает портал techannels.com.
Обновлено в 08:13