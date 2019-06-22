Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матчеТАСС 06:10

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
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«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Sport24.ru05:48

«Спартак» опять подозрительно хорош. Только нужен плеймейкер

Спорт-Экспресс07:15

«Спартак» забил 7 мячей в ворота «Сочи»

Матч ТВ05:57

«Спартак» – «Сочи», 7:1, 22 июня 2019, обзор товарищеского матча

Чемпионат05:58

Товарищеские матчи. «Торпедо» играет с «Шеффилдом», «Спартак» забил 7 голов «Сочи»

Sports.ru03:30

Возвращение Реброва и велосипедист Понсе. «Спартак» разгромил «Сочи»

Советский спорт10:29

«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

РИА Новости06:19
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Происшествия

Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»

Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона

Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
Политика

Грузинские авиакомпании пока не отменяют рейсы в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в города России в обычном режиме, сообщил «РИА Новости» перевозчик.
Обновлено в 06:57
Политика

Бывший игрок КВН пойдёт на выборы в Раду от партии Зеленского

Украинский актёр и экс-игрок КВН Сергей Сивохо заявил о своём участии в досрочных выборах в Верховную раду от партии президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:18
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции

В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

Обновлено в 09:58
Культура

Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова

Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

Обновлено в 07:15
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Футбол

Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда

Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Производитель отзывает 60 тысяч Mercedes в Германии

Корпорация Daimler отзывает 60 тысяч дизельных автомобилей Mercedes только в Германии.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Космос

Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС

По сведениям источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, беспилотный вариант аппарата Starliner отправится на орбиту в середине сентября, а корабль с экипажем на борту – в конец ноября.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Сирийская армия сбила беспилотник террористов

Обновлено в 10:10
Спорт

Россияне завоевали золото в стрельбе из винтовки на Европейских играх

Обновлено в 09:01
Гаджеты

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Выксе мужчина зарубил топором бывшую жену и ее родителей

Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек

В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Авто

Nissan создал электрический фургон для мороженого

В рамках программы «День чистого воздуха» в Великобритании японская компания представила концепт в виде фургона для мороженого Nissan e-NV200 Ice Cream Van.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика

Зеленский потребовал не допустить войны на Украине

В ходе предвыборной гонки на Украине Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов.
Обновлено в 07:41
Авто

Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом

Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Обновлено в 04:34
Политика

Врио главы СБУ прибыл в США для подготовки встречи Зеленского и Трампа

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов прилетел в США для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 09:03
Космос

Хакеры похитили в НАСА информацию о миссии на Марс

Неизвестные хакеры внедрились в электронные сети Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили 500 мегабайт секретных сведений о миссии на Марс, сообщает портал techannels.com.
Обновлено в 08:13
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Георгий Джемалович Мелкадзе
Российский футболист
Российский футболист грузинского происхождения, нападающий московского «Спартака». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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