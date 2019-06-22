Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матчеТАСС 06:10

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
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«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Sport24.ru05:48

Товарищеские матчи. «Спартак» забил 7 голов «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Шеффилдом»

Sports.ru03:30

«Спартак» забил 7 мячей в ворота «Сочи»

Матч ТВ05:57

«Спартак» – «Сочи», 7:1, 22 июня 2019, обзор товарищеского матча

Чемпионат05:58

Федун посетил матч «Спартак» – «Сочи»

Советский спорт07:48

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

ТАСС06:10

«Спартак» опять подозрительно хорош. Только нужен плеймейкер

Спорт-Экспресс07:15
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Политика

В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием

Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Политика

В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика

Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Здоровье

Американка похудела на 209 кг и смогла встать с дивана

Жительница Соединенных Штатов Лиз Эванс за два года смогла похудеть более чем на двести килограммов.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Обновлено в 01:42
Авто

Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом

Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Футбол

Тите опроверг обвинения в шпионаже за сборной Перу

Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг информацию, что национальная команда использовала дрон, чтобы шпионить за сборной Перу в преддверии матча Кубка Америки.
Обновлено в 04:26
Футбол

«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн

Отмечается, что турецкая команда готова рассмотреть данное предложение. Линнес выступает за "Галатасарай" с 2016 года.
Обновлено в 07:44
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Политика

Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»

Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

Мужчина открыл огонь по людям возле кинотеатра во Владивостоке

Мужчина открыл огонь по людям из травматического карабина возле кинотеатра во Владивостоке. Инцидент произошел накануне вечером.
Обновлено в 05:27
Политика

Россиянам рекомендовали вернуться из Грузии в Россию

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки граждан между Россией и Грузией.
Обновлено в 06:53
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Россиянки снизили траты на «пляжный набор»

Обновлено в 03:11
Происшествия

В Петербурге трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов

Обновлено в 07:21
Спорт

Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика

Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено 20 июня в 15:23
Политика

Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Георгий Джемалович Мелкадзе
Российский футболист
Российский футболист грузинского происхождения, нападающий московского «Спартака». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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