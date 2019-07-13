Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в первом матче сезонаЮга.ру вчера в 16:42

Ростов — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
11′
Хорен Байрамян
26′
Алексей Ионов
42′
43′
Никита Маляров
49′
Джордже Деспотович
52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
54′
61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
67′
73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
75′
81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
Футбольные клубы «Ростов» и «Оренбург» 13 июля встретились в первом матче сезона-2019/20 чемпионата России Игра 1-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой желто-синих — 2:1. Счет на 11-й минуте открыл форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.
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