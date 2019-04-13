Футбол

Футбольный клуб «Оренбург» победил столичный ЦСКАOren.ru вчера в 22:59

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Футбольный клуб «Оренбург» вновь радует своих болельщиков. Накануне в Москве на «ВЭБ Арене» наши футболисты провели матч в рамках 23 тура Премьер-лиги, где встречались со столичным ЦСКА. Матч с армейцами закончился со счетом 3:2 в пользу «Оренбурга».
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