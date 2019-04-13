Футбольный клуб «Оренбург» победил столичный ЦСКАOren.ru вчера в 22:59

Футбольный клуб «Оренбург» вновь радует своих болельщиков. Накануне в Москве на «ВЭБ Арене» наши футболисты провели матч в рамках 23 тура Премьер-лиги, где встречались со столичным ЦСКА. Матч с армейцами закончился со счетом 3:2 в пользу «Оренбурга».

Наука Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Политика США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

Авто Названы главные критерии выбора автомобиля Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.

Здоровье Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.

Шоу-бизнес Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.

Шоу-бизнес Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом» Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Хоккей Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.

Единоборства Хабиб назвал Макгрегору условия реванша Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".

Политика Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Происшествия В Лондоне атаковали машину посла Украины Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.

Спорт Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.

Футбол Хет-трик Моуры помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд» «Тоттенхэм» под руководством Маурисио Почеттино одержал домашнюю победу над «Хаддерсфилдом» в 34-м туре АПЛ.

Футбол «Марсель» обыграл «Ним» в матче Лиги 1 «Марсель», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ним» (43) — 10-е.

Происшествия Девушек из Владивостока похитили и принудили к проституции в Таиланде В Приморском крае перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации и принуждении к проституции и похищении людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Интернет В Microsoft сообщили о взломе хакерами почтового сервиса Outlook Американская корпорация Microsoft сообщила, что хакеры с начала 2019 года могли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook.

Происшествия Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.

Происшествия В Техасе в результате урагана погибли двое детей Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.