Футбол
Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом БузовойРИА Новости 02:53
Женский футбольный клуб "Енисей" может создать третий комплект формы, на котором будет портрет российской певицы Ольги Бузовой. Об этом пресс-служба клуба сообщила на своей странице в Instagram.
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